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Рейс Алматы-Атырау вернулся в аэропорт спустя 15 минут из-за инцидента на борту самолета

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Пассажиры на борту самолета
Пассажиры в самолете. Иллюстративное фото: Constantine Johnny/Getty Images

Борт, вылетевший направлением Алматы - Атырау, вернулся в аэропорт спустя 15 минут после взлета - у одного из пассажиров случился инфаркт, передает NUR.KZ со ссылкой на клиническую больницу №4 Алматы.

Как сообщает пресс-служба городской клинической больницы Алматы, борт вернулся по причине инфаркта у одного из пассажиров рейса.

Отмечается, что приземлившись, мужчину передали медикам скорой помощи и экстренно доставили в больницу.

"Состояние оценивалось крайне тяжелым, отмечался кардиогенный шок, низкое артериальное давление, выраженная одышка, болевой синдром. Практически на 4% работало кровоснабжение сердца.

За короткий срок, за 1-1,5 часа, у пациента нарастала ярко выраженная сердечная недостаточность и при транспортировке в другой стационар был высокий риск. Другого выхода не было, как провести стентирование на передней межжелудочковой артерии.

Стентирование было выполнено успешно. На данный момент состояние пациента удовлетворительное, трое суток находился в отделении реанимации", - сообщил заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии и кардиологии клинической больницы №4 Аскар Наринбаев.

Медики уверены, что в данном случае сработал принцип "золотого часа" и мужчина был спасен благодаря цепочке верно принятых решений: возвращение воздушного судна, профессиональные действия бригады скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе во время транспортировки и экстренная операция в условиях больницы.

"В данном случае, если бы борт не вернули обратно, а время полета до Атырау составляет три часа, и за эти три часа в любую секунду, в любую минуту могла произойти остановка сердечной деятельности с неблагоприятным исходом на борту", - добавил Аскар Наринбаев.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший в Астану, вернулся в аэропорт сразу после взлета. Причина - ложное срабатывание сигнализации.

В середине мая в Астане скончался один из пассажиров рейса, летевшего из Костаная в Алматы и экстренно приземлившегося в столице.

А в начале июня на борту самолета Air Astana, вылетавшего по маршруту "Астана - Алматы" произошел инцидент, в результате которого некоторым пассажирам стало плохо.

Аналогичный случай произошел в конце декабря 2023 года. Летевшему в Костанай самолету Qazaq Air пришлось вернуться в Астану из-за технических неполадок. До этого его задержали более чем на 4 часа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2151466-reys-almaty-atyrau-vernulsya-v-aeroport-spustya-15-minut-iz-za-incidenta-na-bortu-samoleta/

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