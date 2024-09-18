Экстренная посадка в аэропорту Астаны: стало известно о судьбе иностранца, у которого случился инсульт

Ранее в аэропорту Астаны экстренно посадили самолет, который следовал из Токио в Цюрих, - у одного из пассажиров случился инсульт. Сейчас стало известно о его состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

17 августа на борту авиарейса сообщением Токио - Цюрих одному из пассажиров стало плохо. У гражданина Японии случился инсульт и самолет был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Астаны, сообщается в Telegram-канале МВД.

Полицейские в аэропорту столицы Казахстана оказали первую медицинскую помощь пассажиру и оперативно сообщили в посольство Японии. После этого гражданин был экстренно госпитализирован в больницу.

После того, как его состояние улучшилось, он благополучно вернулся на родину. Посол Японии в Казахстане поблагодарил наших полицейских за своевременную помощь его соотечественнику.

Напомним, что из-за этого инцидента в тот день аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа. Так как после успешной посадки во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. Была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ.

В связи с этим десятки рейсов были задержаны. В августе вице-министр транспорта Талгат Ластаев заявил, что инцидент с пассажиром рейса Токио - Цюрих будет расследовать Швейцария.