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"Распознавать лица и видеть скопление людей": видеонаблюдение с ИИ введут в казахстанской армии

Опубликовано:

Военнослужащие Казахстана
Военнослужащие. Иллюстративное фото: Министерство обороны Республики Казахстан

На брифинге СЦК замминистра обороны Дархан Ахмедиев рассказал о пилотном проекте внедрения видеонаблюдения с искусственным интеллектом в казахстанской армии, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным Ахмедиева, пилотный проект по внедрению системы видеоаналитики - это автоматический анализ видеоданных с применением искусственного интеллекта.

Благодаря проекту, в Минобороны рассчитывают усилить обеспечение безопасности и обороноспособности военных объектов. Предполагается, что благодаря этому удастся проводить распознавание лиц, посторонних людей и номеров автотранспорта, а также определять скопления людей и задымление помещений.

Также ИИ поможет контролировать доступ к комнате хранения оружия и защищать периметр военных объектов и складских помещений.

Алгоритмы искусственного интеллекта:

  • выявление оставленных предметов;
  • обнаружение выведения камер из строя;
  • контроль дневального;
  • выявление потенциальных краж;
  • обнаружение потери сознания и падения;
  • обнаружение вторжения на территорию;
  • выявление несанкционированного бега;
  • анализ больших данных для принятия управленческих решений.

"В настоящее время система видеоаналитики проходит пилотное тестирование в административном здании Министерства обороны и воинских частях Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан", - сообщил замминистра обороны Дархан Ахмедиев.

Также у него спросили, когда в помещениях установят камеры перед туалетными комнатами в воинских частях, поскольку именно там, со слов журналистов, чаще всего происходят стычки и проявления "дедовщины".

"В сами кабинки никто камеры устанавливать не будет, но в проходах предполагаются камеры. Также я рассказал про искусственный интеллект, который мы внедряем для изучения видеопотоков: при нахождении в одном месте аномальное время большого количества людей, вход в эти помещения 2-3-х человек одновременно и отсутствие этих людей определенное время система будет давать сигнал как дежурному части, так и вышестоящим органам.

Параллельно эта система выводится для представителей военной полиции. Таким образом будем закрывать эти пробелы", - сообщил Дархан Ахмедиев.

Ранее депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев потребовал пресекать беспорядок в армии Казахстана. Он напомнил данные Минобороны о том, что в воинских частях установлено более 50 тысяч камер, но записей с них нет. По его информации, за последние три года в Казахстане погибло 270 военнослужащих, за последние 4 года в армии зафиксировано 86 самоубийств.

До этого, 9 сентября, на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. Петиция была запущена на фоне участившихся трагических инцидентов в казахстанской армии.

20 сентября министр обороны Руслан Жаксылыков провел заседание аттестационной комиссии и отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Он заявил, что армейские чины должны в первую очередь заботиться о своих подчиненных.

Между тем, вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев, комментируя эти случаи, назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана.

Напомним, на этой неделе депутаты приняли законопроект, согласно которому граждане Казахстана смогут стать добровольцами для защиты страны в военное время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181845-raspoznavat-lica-i-videt-skoplenie-lyudey-videonablyudenie-s-ii-vvedut-v-kazahstanskoy-armii/

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