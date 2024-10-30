В Казахстане введут понятие "доброволец" для обороны страны в военное время

На заседании мажилиса сегодня депутаты приняли законопроект, согласно которому граждане Казахстана смогут стать добровольцами для защиты страны в военное время, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отмечается в заключении к законопроекту "О территориальной обороне РК", его целью является повышение обороноспособности Казахстана, обеспечение безопасности населения, объектов территориальной обороны и защита территории страны в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Законопроектом вводятся новые для системы обороны Казахстана понятия "доброволец" и "формирование самообороны": предусматривается возможность граждан страны вступать добровольцами в формирования самообороны в период мобилизации, военного положения и в военное время.

"Все формирования самообороны, в которые будут включены добровольцы, будут сформированы на базе местных органов военного управления, и будут иметь, естественно, прямую им подчиненность. В мирное время в ходе подготовки уже сейчас заложены ряд мероприятий - подготовка в том числе и добровольцев.

Руководить будут, если это будут боевые задачи, органы военного управления. Если эти задачи будут выполняться вспомогательные или по обеспечению, то они будут в тылу в интересах территориальной обороны, и будут подчинены местных исполнительным органам", - сообщил замглавы Минобороны Султан Камалетдинов.

Согласно Эталонному контрольному банку НПА РК в электронном виде, основанием для введения на всей территории Казахстана или в отдельных ее местностях военного положения являются случаи агрессии против Казахстана либо непосредственная внешняя угроза ее безопасности.

Военное положение на всей территории страны или в отдельных ее местностях вводится указом президента РК.

При введении военного положения президентом объявляется частичная или общая мобилизация, если она не была объявлена ранее.

Ранее стало известно, что более 900 офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане в 2025 году. Проект постановления разместило Минобороны.