Замакима Кокшетау наказали после двух попыток суицида у школьницы

Заместителя акима города Кокшетау привлекли к ответственности за неэффективную профилактику детского суицида, который возглавляет комиссию по делам несовершеннолетних.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

На сайте прокуратуры Акмолинской области сообщили о проведенном анализе, который показал, что комиссия по делам несовершеннолетних, возглавляемая заместителем акима города на фоне роста суицида среди детей, не предпринимает должные меры по их недопущению.

"Бездействие комиссии и формальный подход к разрешению проблем подростков и их родителей привело к совершению несовершеннолетним повторной попытки суицида. По акту надзора за отсутствие должного контроля и несвоевременное принятие мер по профилактике детского суицида заместитель акима привлечен к дисциплинарной ответственности", - сказано в сообщении.

Как уточняет телеканал "Алматы", упомянутый выше случай зафиксирован в Кокшетау - местная 13-летняя школьница пыталась дважды покончить жизнь самоубийством.

Вместе с тем, по данным телеканала, с начала года по области зарегистрировано 14 попыток суицида, 5 из них - в областном центре.

Ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался об участивших случаях суицида среди детей и подростков. Он сообщал, что на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок. Одновременно работаем с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях.

На тот момент в Алматы в сентябре произошло сразу несколько самоубийств. Сообщалось, что четыре ребенка в течение 10 дней, с 12 по 22 сентября, покончили с собой.

Министерство просвещения публиковало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.

На фоне произошедшего депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова написала в соцсетях, что произошедшее вызывает большую озабоченность у общества. По ее словам, социальные сети и мессенджеры приводят к реализации этих преступлений - они стали инструментом, который негативно влияет на психику.

О произошедшем высказывалась и детский омбудсмен Динара Закиева. Она, ссылаясь на данные МВД, сообщила, что средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте - 11-13 лет.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане рассказала, какие меры по предотвращению, выявлению и работе с причинами были приняты госорганами.

Позже и в МВД рассказали о результатах работы по противодействию суицидов среди детей и подростков, а также назвали основные причины детских смертей.