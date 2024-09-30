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Опасные игры или алкоголь и наркотики? Причины детских смертей озвучили в МВД

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Девочка закрывает лицо руками
Девочка. Иллюстративное фото: Elva Etienne / Getty Images

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве сегодня рассказал о результатах работы по противодействию суицидов среди детей и подростков, передает корреспондент NUR.KZ.

Алекешев сообщил, что по каждому факту полицией проводятся досудебные расследования по установлению причин, побудивших детей совершить подобное, а также лиц, причастных к этому.

По данным МВД, причиной для совершения суицида могут быть:

  • чувство одиночества и отверженности;
  • тяжелое материальное положение;
  • конфликтные отношения с родителями и родственниками;
  • конфликты на учебе;
  • развод родителей;
  • смерть близкого человека;
  • страх наказания и другое.

"Следует отметить, что истинные причины суицидов становятся известны только по итогам расследования. В 14 случаях суицидов и их попыток несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения. А в одном случае попытки суицида подросток находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, как показывает анализ, основная масса суицидов и их попыток совершена подростками в возрасте от 15 до 17 лет, то есть в переходном возрасте", - отметил Алекешев.

Также, по его словам, ведется работа по выявлению и блокировке противоправного контента, в том числе ресурсов, связанных с пропагандой суицида, особенно среди детей и подростков.

"С начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера. Информация по ним для блокировки направлена в министерство культуры и информации", - отметил он.

Прокомментировал официальный представитель ведомства и рассылаемые в мессенджерах сообщения об опасных играх.

"Подобные игры не содержат склонения к суициду, но в них может быть риск романтизации бегства и неповиновения. Это негативно сказывается на психике детей и восприятие ими социальных норм и правил", - добавил он.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева поделилась памяткой со списком опасных для детей книг, онлайн игр и групп.

В текущем месяце в Алматы покончили с жизнью четверо несовершеннолетних, а также 18-летний студент вуза.

После череды трагических событий Министерство просвещения опубликовало обращение к родителям. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей. О ситуации тогда же высказалась Закиева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167683-opasnye-igry-ili-alkogol-i-narkotiki-prichiny-detskih-smertey-ozvuchili-v-mvd/

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