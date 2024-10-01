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"Вызвали резонанс": генпрокурор Казахстана дал поручения из-за случаев суицида среди детей

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Выступает мужчина в форме
Берик Асылов. Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в своем аккаунте в соцсети Х высказался об участивших случаях суицида среди детей и подростков, передает NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

"Резонанс в обществе вызвала волна детских самоубийств. Поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта.

В целом на фоне влияния соцсетей на суицидальную активность детей прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.

Одновременно работаем с семьями, оказавшимися в трудных бытовых условиях. Вместе с госорганами выработаем комплекс неотложных мер по профилактике суицидов", – написал Асылов.

Напомним, в Алматы за последние дни произошло несколько самоубийств. Сообщалось, что четыре ребенка в течение 10 дней, с 12 по 22 сентября, покончили с собой.

Министерство просвещения публиковало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.

На фоне произошедшего депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова написала в соцсетях, что произошедшее вызывает большую озабоченность у общества. По ее словам, социальные сети и мессенджеры приводят к реализации этих преступлений – они стали инструментом, который негативно влияет на психику.

О произошедшем высказалась и детский омбудсмен Динара Закиева. Она, ссылаясь на данные МВД, сообщила, что средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте - 11-13 лет.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане рассказала, какие меры по предотвращению, выявлению и работе с причинами были приняты госорганами.

Позже и в МВД рассказали о результатах работы по противодействию суицидов среди детей и подростков, а также назвали основные причины детских смертей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167974-genprokuror-kazahstana-dal-porucheniya-iz-za-sluchaev-suicida-sredi-detey/

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