Детский омбудсмен Закиева высказалась о проблеме суицида среди подростков

Уполномоченная по правам ребенка в РК Динара Закиева в соцсети высказала свое мнение по проблеме суицида среди несовершеннолетних, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на странице Закиевой в . Автор сообщает, что проблема суицида среди несовершеннолетних, меры по предотвращению, выявлению и работе с причинами были рассмотрены 20 сентября на совещании.

В обсуждении под председательством госсоветника Ерлана Карина принимали участие представители госорганов: Минпросвета, МЦРИАП, МВД, Минздрава, Генеральной прокуратуры, КНБ и отдела внутренней политики администрации президента.

Средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте - 11-13 лет, отмечается в публикации.

"Основными причинами являются одиночество, отношения с родителями, родственниками, сверстниками и буллинг. Кроме того, в современном мире значительное влияние оказывают социальные сети. В этой связи обсуждались вопросы кибербезопасности", - пишет Закиева.

Она сообщает, что в этом году МКИ выявлено 22 факта распространения информации, пропагандирующей суицид, из которых в результате удалены 19 материалов; 157 фактов распространения информации, пропагандирующей насилие, из которых ограничено 56 интернет-ресурсов, а также направлены уведомления по 101 материалу.

В эти дни МКИ связалось с представителями Telegram и Meta по удалению всех групп с определенными названиями, которые могут использоваться для вовлечения детей.

Отмечается также важность проведения информационной работы с родителями касательно того, на что следует обращать внимание в поведении детей, и как понять, что ребенок нуждается в помощи.

Закиева сообщает о работе контакт-центра 111, куда в том числе все чаще обращаются дети.

"Так, недавно по обращению девочки с суицидальными намерениями было выявлено, что она подвергается насилию; в итоге подозреваемый задержан, идет следствие.

За 11 месяцев поступило 1237 обращений по вопросам психоэмоционального состояния и суицидальных намерений. Всего поступило 75 тыс. звонков", - пишет автор.

Рассматривалась на совещании и работа с детьми в школах.

Сообщается, что с этого месяца во всех школах введены уроки безопасности. Всего 130 уроков. Также в 110 школах началось пилотное внедрение антибуллинговой программы KIVA, которую со следующего года начнут внедрять во все школы.

Также этим летом были открыты Центры психологической поддержки, на которые возлагаются надежды по своевременному выявлению суицидальных настроений, буллинга и насилия.

"К сожалению, практика показала, что школьные психологи либо не выявляют, либо, даже выявляя детей с явными сигналами плохого психоэмоционального состояния, не знают, как с ними работать, или игнорируют эту информацию", - отмечает Закиева.

Поэтому центры будут работать со школьными психологами, обучать их и оказывать методическую поддержку.

Также с января во всех школах должен быть 1 психолог на 500 детей (сейчас 1 на 1500).

В ходе совещания была поднята проблема отношения акиматов к данной работе. Не все регионы обеспечили качественную работу центров, не укомплектованы кадры, не начато взаимодействие со школами, отсутствуют графики работы со школами и психологами. В частности, в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Туркестанской областях есть вопросы, требующие работы.

Отмечается, что в профилактике суицида очень важно взаимодействие с системой здравоохранения. В этом году приняты совместные приказы и алгоритмы для работы. На совещании отметили, что, к сожалению, в регионах не знают ни об алгоритме, ни о приказах.

Также есть вопросы к деятельности Молодежных центров здоровья, работающих с детьми от 10 лет, но в основном по самообращению, что снижает охват детей, нуждающихся в помощи. Все эти структуры поручено проверить прокуратуре.

В результате председатель Ерлан Карин отметил, что встречи с госорганами по профилактике суицида среди несовершеннолетних будет проводить ежемесячно и контролировать каждый шаг исполнения всех принятых решений, сообщает Динара Закиева.

Напомним, в Алматы за 10 дней 4 ребенка покончили жизнь самоубийством. Что известно по каждому случаю и ситуации в целом к этому моменту, можно узнать здесь.

Добавим, с заявлением выступили в управлении образования. В ведомстве рассказали, что создали комиссию по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих госорганов.

Также 20 сентября министерство просвещения опубликовало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.