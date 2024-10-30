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Air Astana объяснила задержку рейса из Алматы в Шымкент неисправностью борта

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Самолет Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

30 октября был задержан рейс авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы - Шымкент. В авиакомпании разъяснили причину накладок, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании Air Astana, причиной задержки рейса стала замена самолета из-за неисправности.

"Воздушное судно авиакомпании Air Astana, запланированное сегодня, 30 октября, к выполнению рейса КС971 по маршруту Алматы - Шымкент, было заменено по технической причине (неисправность в системе индикации уровня топлива левого бака) на воздушное судно FlyArystan", - сообщили в авиакомпании.

Напомним, подобный случай произошел в сентябре. Из-за неисправности двигателя экипаж судна Air Astana, следовавшего по маршруту Атырау - Алматы, был вынужден вернуться в Атырау.

А в августе несколько случаев задержек рейсов из-за повреждений самолетов произошло в аэропортах страны.

1 августа в аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов.

5 августа оператор столичного аэропорта повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan. Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней.

8 августа в аэропорту Астаны произошел очередной инцидент с повреждением самолета Air Astana. Как пояснили в воздушной гавани, ситуация возникла из-за резкого ухудшения

13 августа при подготовке рейса Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, рейс пришлось отменить.

16 августа во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси, из-за чего рейс по маршруту Актобе - Алматы был отменен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180880-samolet-air-astana-zaplanirovannyy-na-reys-almaty-shymkent-zamenili-iz-za-neispravnosti/

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