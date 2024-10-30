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Неустойчивая погода сохранится по Казахстану до конца недели

Опубликовано:

Люди на улице в снег
Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В период с 31 октября по 2 ноября на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода - будут лить дожди и выпадет снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода - пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед и туман.

1 ноября на западе республики прогнозируются сильные дожди, по западу, северо-западу и северу страны ожидается усиление ветра. Наряду с этим синоптики обещают повышение температуры воздуха днем:

  • на западе страны - до +12...+17 градусов;
  • на северо-западе и севере - до +7...+15 градусов;
  • на севере, востоке и в центре страны - до +4...+9 градусов;
  • на юге и юго-востоке - до +12...+17 градусов;
  • в горных районах - до +3...+8 градусов.

Между тем сегодня в Астане синоптики прогнозируют снег. Также мы рассказывали о погоде в мегаполисах на текущую неделю.

Так, в Алматы до воскресенья дождя не будет. Максимальная температура днем ожидается в субботу, 2 ноября, и составит плюс 12 градусов.

В Астане последующие два дня ожидаются дожди, в выходные - осадков не прогнозируют. В Шымкенте до конца текущей недели будет ясная погода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180637-neustoychivaya-pogoda-sohranitsya-po-kazahstanu-do-konca-nedeli/

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