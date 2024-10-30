Неустойчивая погода сохранится по Казахстану до конца недели

В период с 31 октября по 2 ноября на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода - будут лить дожди и выпадет снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода - пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед и туман.

1 ноября на западе республики прогнозируются сильные дожди, по западу, северо-западу и северу страны ожидается усиление ветра. Наряду с этим синоптики обещают повышение температуры воздуха днем:

на западе страны - до +12...+17 градусов;

на северо-западе и севере - до +7...+15 градусов;

на севере, востоке и в центре страны - до +4...+9 градусов;

на юге и юго-востоке - до +12...+17 градусов;

в горных районах - до +3...+8 градусов.

Между тем сегодня в Астане синоптики прогнозируют снег. Также мы рассказывали о погоде в мегаполисах на текущую неделю.

Так, в Алматы до воскресенья дождя не будет. Максимальная температура днем ожидается в субботу, 2 ноября, и составит плюс 12 градусов.

В Астане последующие два дня ожидаются дожди, в выходные - осадков не прогнозируют. В Шымкенте до конца текущей недели будет ясная погода.