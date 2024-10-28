До 19 градусов тепла ждут жителей Шымкента в первые дни ноября

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 28 октября по 3 ноября, ожидается теплая погода с небольшими дождями. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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28 октября в Шымкенте прогнозируют умеренный дождь. Температура в среднем составит плюс 8 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 11 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

29 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, а минимальная – плюс 5 градусов. Скорость ветра составит до 2,4 м/с.

30 октября будет малооблачно, без осадков. Средняя температура – плюс 9 градусов. Днем температура поднимется до плюс 13 градусов, а ночью опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

31 октября в Шымкенте обещают солнечную погоду. Температура в среднем – плюс 11 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 16 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,3 м/с.

1 ноября осадков не будет. Среднесуточная температура – плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, а ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

2 ноября также, по прогнозам, пройдет без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,4 м/с.

3 ноября, по прогнозам, ожидается ясная погода. Средняя температура составит плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 19 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.