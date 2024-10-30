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Снег обещают в одном из мегаполисов Казахстана в среду

Опубликовано:

Люди с зонтом идут по аллее
Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В среду, 30 октября, в Алматы и Шымкенте обещают погоду без осадков, а жителей Астаны предупреждают о снеге. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно, без осадков. Температура днем поднимется до 10 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны обещают небольшой снег. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до -1 градуса. Скорость ветра – 5,7 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 13 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180369-sneg-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-sredu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег обещают в одном из мегаполисов Казахстана в среду

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