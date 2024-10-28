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Пасмурно и дождливо будет в Алматы на этой неделе: опубликован прогноз погоды

Опубликовано:

Дождь в Алматы
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ближайшие 7 дней, с 28 октября по 3 ноября, в Алматы обещают пасмурную погоду с дождями. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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28 октября в Алматы ожидается сильный дождь. Температура в среднем составит плюс 6 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 12 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

29 октября будет пасмурно, но без осадков. Температура составит около плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 7 градусов, а минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра составит до 2,7 м/с.

30 октября вновь будет пасмурно, но без осадков. Средняя температура – плюс 7 градусов. Днем температура поднимется до плюс 9 градусов, а ночью опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

31 октября в Алматы обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 8 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 11 градусов, а опуститься может до плюс 5 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,2 м/с.

1 ноября ожидается ясная погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

2 ноября осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, минимальная – плюс 9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,0 м/с.

3 ноября, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 9 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 11 градусов, но ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179280-pasmurno-i-dozhdlivo-budet-v-almaty-na-etoy-nedele-opublikovan-prognoz-pogody/

Автор: Кристина Кривцанова

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Пасмурно и дождливо будет в Алматы на этой неделе: опубликован прогноз погоды

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