Погоду без осадков пообещали в мегаполисах Казахстана во вторник

Пасмурная и облачная погода ожидается сегодня, 29 октября, в Алматы, Астане и Шымкенте. В столице температура снизится до 4 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны обещают облачную погоду. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра - 5,2 м/с.

В Шымкенте сегодня - тоже облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра - 2,5 м/с.