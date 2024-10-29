Погоду без осадков пообещали в мегаполисах Казахстана во вторник
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Пасмурная и облачная погода ожидается сегодня, 29 октября, в Алматы, Астане и Шымкенте. В столице температура снизится до 4 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
Жителям Астаны обещают облачную погоду. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра - 5,2 м/с.
В Шымкенте сегодня - тоже облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра - 2,5 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179808-pogodu-bez-osadkov-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/