Снег, дожди и минусовую температуру обещают жителям Астаны на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 28 октября по 3 ноября, ожидается значительное похолодание – в столице обещают снег и минусовую температуру. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

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28 октября в Астане обещают дождь и снег. Температура в среднем составит плюс 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 7 градусов, но ночью температура опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 11,1 м/с.

29 октября ожидается разорванные облака. Температура составит около плюс 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 3 градуса, а минимальная – минус 1 градус. Скорость ветра составит до 5,0 м/с.

30 октября вновь ожидается снег. Средняя температура – плюс 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 4 градусов, а ночью опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

31 октября в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 7 градусов, а опуститься может до минус 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 7,4 м/с.

1 ноября снова обещают дождь. Среднесуточная температура – плюс 4 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

2 ноября будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, минимальная – плюс 2 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

3 ноября, по прогнозам, осадков не ожидается. Средняя температура составит плюс 6 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 11 градусов, но ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.