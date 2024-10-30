Аким Актобе о паводках: Сложно все заранее предсказать (видео)

В Актобе активно ведутся работы по предотвращению весенних паводков, включающие в себя строительство каналов и укрепление дамб, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Актобе продолжаются работы по предупреждению весенних паводков.

Руководство городского отдела ЖКХ доложило акиму города Азамату Бекету о ходе работ на территории ряда жилых массивов, находящихся под угрозой подтопления.

Производится засыпка грунтом, рытье каналов, установка водопропускных сооружений и другие мероприятия.

Прошлой весной паводковые воды первыми подтопили жилой массив Жана Каргалы. Для направления в реку Каргалы степных вод, поступающих на этот участок со стороны Акжара, специалистами было принято решение об устройстве канала протяженностью 1700 метров.

"На протяжении 450 метров дно и берега будут забетонированы, установлено ограждение. Это участок, который проходит вдоль жилых домов в Жана Каргалы. Завершим работу в течение двух недель. Весной сюда прибывают степные воды из жилого массива Акжар-2. Через канаву мы направим поток воды в сторону реки Каргалы", - отметил представитель подрядной организации Жазылбек Бекболатов.

Аким города предупредил, что внимание необходимо уделить ширине водопропускного сооружения, чтобы минимизировать риски для жилого массива.

“Минувшей весной Жана Каргалы первым пострадал от наводнения. Работы по обустройству канавы необходимо ускорить. На этой неделе надо завершить бетонирование участка, прилегающего к жилым домам", - сказал Азамат Бекет.

Одним из пригородных жилых массивов, пострадавших от весеннего паводка, является Орлеу. В расположенный в низине Орлеу стекающая с холмов талая вода вошла, обогнув специальную защитную грунтовую насыпь. Чтобы эта ситуация не повторилась, в целях отвода степных вод подрядная организация сейчас прокапывает трехкилометровый канал, укрепляет три дамбы грунтом и бутовым камнем.

"Как сложится паводковая ситуация, нелегко точно спрогнозировать. Поэтому аким области предупредил, что мы должны быть готовы к различным ситуациям. При выполнении этой работы выслушайте старожилов, которые хорошо знакомы с рельефом этой местности.

Сложно все заранее предсказать. К примеру, в прошлом году было построено три дамбы там, откуда в предыдущие годы поступала вода в Орлеу. Но этой весной вода проложила новый путь, миновав дамбы. Эти три километра канала должны отвести воду от Орлеу, направить их в Илек. Работы должны быть завершены в ноябре этого года", - сказал аким города Азамат Бекет.

Руководство подрядной организации сообщило, что сталкивается с трудностями при устройстве канала.

"Главная проблема в том, что при земляных работах мы наткнулись на участок, где проходит газопровод длиной около 600 метров. Теперь необходимо бетонировать участок и создать условия, чтобы труба не повредилась. Сейчас мы занимаемся укреплением трех дамб грунтом и камнем. Канал будет иметь длину 3 километра, ширину 4 метра и глубину 1,5 метра. Завершим работу до 20 ноября", - заверил директор ТОО Ернар Нурлыбаев.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области ведется активная подготовка к паводковому периоду 2025 года: из 161 запланированного мероприятия выполнено 76. В текущем году областным Планом инженерных работ на территории 75 населенных пунктов запланированы: санация русел рек (7), строительство защитных дамб (15), укрепление защитных дамб (37), повышение пропускной способности (40), очистка дренажных систем (25), ремонт гидротехнических сооружений (16) и 21 другое мероприятие.

В 2024 году в разных частях страны наблюдались паводки. Они затронули целый ряд регионов, в том числе Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую и Акмолинскую области.