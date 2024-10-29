Глава Минпрома объяснил, почему не покупает казахстанскую бытовую технику

Глава Министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге кабмина высказался о том, где реализуется казахстанская бытовая техника, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев заявил, что он сам лично еще не покупал бытовую технику, которую произвели в Казахстане.

"В моем доме такой техники нет", - сказал он.

Между тем, по его словам, его супруга покупала родным в подарок духовку фирмы Dauscher.

"Сейчас же есть современные технологии. Моя супруга приобрела посредством интернета. Вы выглядите как современный молодой человек. Эту технику можно поискать в интернете. Например, теперь можно купить через приложение банков", - добавил он, отвечая на вопрос о том, где можно эту технику приобрести.

Шарлапаев отметил, что каждый решает сам, где ему что покупать.

"Я себе технику не покупал, потому что у меня не было необходимости. Когда будет необходимость, я себе обязательно что-нибудь куплю. Но поскольку я этой технике доверяю, я родственникам в подарок подарил печку для выпекания. То, что я себе не покупаю - не потому, что я не хочу. Просто у меня дома пока еще ничего не ломалось, пока. Вот и вся логика. Я сказал, что просто необходимости покупать не было, поэтому не покупал. Будет необходимость - куплю обязательно", - резюмировал Шарлапаев.

Ранее Каната Шарлапаева спросили о монополии "Отбасы банка". Он также высказался о программе льготного автокредитования в Казахстане.

Шарлапаев также ответил на вопросы журналистов о том, на каком автомобиле он ездит и почему не выбирает автомобили местной сборки.

Напомним, Канат Шарлапаев занимает пост министра промышленности и строительства с сентября 2023 года. В феврале этого года Канат Шарлапаев вновь стал министром промышленности и строительства Казахстана.