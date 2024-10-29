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"Попрошу, чтобы поменяли машину": министра Шарлапаева спросили, почему он не ездит на авто местной сборки

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Канат Шарлапаев
Канат Шарлапаев. Фото: primeminister.kz

На брифинге в правительстве главу Минпрома и строительства Каната Шарлапаева спросили, на каком автомобиле он ездит и почему не выбирает автомобили местной сборки, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра Каната Шарлапаева удивило, что вопрос о том, на каком авто он ездит, журналисты задают ему уже в пятый раз.

"Если честно, вы задаете мне этот вопрос четвертый раз, пятый. Я не знаю, в чем такое любопытство к автомобилям. Какую машину мне дадут – на той я и езжу.

(…) Мой автомобиль предоставлен централизованным госорганом, всеми автомобилями у нас занимается управление делами президента, и гаражом мне предоставлена машина. Это машина Kia", - ответил Шарлапаев.

На вопрос о сборке он ответил, что не знает, в какой стране собрано его рабочее авто, поскольку чиновники не выбирают предоставляемые им машины.

Журналист отметила, что интерес к машине министра промышленности и строительства вызван тем, что он должен продвигать казахстанское производство, и было бы логичным пересесть на авто, которое собирается в Казахстане, и публично об этом говорить.

В ответ министр согласился, что ему стоит поменять машину.

"Очень хороший комментарий. Спасибо. И, наверное, действительно, вы правы, надо пересесть на автомобиль казахстанской сборки. И давайте я просто попрошу, чтобы мне поменяли машину.

Одно время я ездил на Elantra казахстанской сборки, а после смены работы – ну, что дали, на том ездил, вопрос не поднимал. Сейчас опять пересяду на казахстанскую машину, не вижу вот вообще абсолютно никакой проблемы", - ответил Канат Шарлапаев.

Напомним, летом при посещении Алматы премьер Олжас Бектенов заявил, что Казахстан должен стать мощной автомобильной державой.

При этом в июне сообщалось, что продажи новых автомобилей сильно снизились в Казахстане, а средний чек на новые автомобили отечественной сборки вырос в Казахстане. В августе средняя стоимость новых авто отечественной сборки выросла сразу на 3% за месяц. При этом августовский показатель не является самым большим. В июне средний чек на отечественные "легковушки" в автосалонах страны вырос на 7,3%.

Мы также писали, что большая часть зарегистрированных транспортных средств в стране - старше 10 лет. А согласно последним данным Бюро национальной статистики, лишь у 6,2% машин возраст не превышает трех лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2180049-poproshu-chtoby-pomenyali-mashinu-ministra-sharlapaeva-sprosili-pochemu-on-ne-ezdit-na-avto-mestnoy-sborki/

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