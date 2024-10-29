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"Никому не запрещают такой банк открыть": Шарлапаева спросили о монополии "Отбасы банка"

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Ипотека
Игрушечный дом. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в правительстве главу Минпрома спросили, когда другим банкам в Казахстане предоставят такие же условия по ипотеке как "Отбасы банку", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист отметила, что другие банки в Казахстане сейчас не очень конкурентны по ипотечным программам, и спросила у министра Каната Шарлапаева, когда закончится монополия "Отбасы банка".

"Во-первых, касательно самой системы так называемых жилищно-социальных банков, законодательство никому не запрещает, такой банк открыть. То есть, если есть инвесторы, то согласно текущего законодательства, такой банк открыть можно и также наравне предоставлять услуги такого класса банка. Здесь уже больше вопросов к нашим финансовым институтам, почему такой институт еще не создали. (…)

Когда мы говорим про неравные условия ("Отбасы банка" в сравнении с остальными банками - прим. ред.): если вы обратите внимание, что есть займы у "Отбасы банка" социальной направленности, и эти займы направлены на социально уязвимые слои населения. И есть займы, которые работают по рыночным принципам, по которым достаточно большое количество казахстанцев уже накопило средства. И это вполне рыночные инструменты, и законодательство позволяет открывать другим игрокам такие банки и использовать такие рыночные инструменты", - ответил Шарлапаев.

Он добавил, что социальны инструменты "Отбасы банка" "субсидируются и будут субсидироваться государством", потому что условия для социально-уязвимых слоев населения должны быть льготными, а не рыночными.

"И я на этом буду настаивать, чтобы они были не рыночными, а льготными, чтобы помочь людям, у которых меньше доходов приобретать жилье. Но у "Отбасы банка" есть и вполне рыночные инструменты, которые доступны.

У других игроков финансового рынка, к сожалению, пока готовность к использованию таких инструментов достаточно низкая, и это, конечно же, вопрос уже больше регулятора", - добавил Шарлапаев.

По информации пресс-службы банка, "Отбасы банк" - единственный банк в Казахстане, реализующий систему жилищных строительных сбережений.

Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером АО "Отбасы банк" является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Напомним, в феврале текущего года депутат Ислам Сункар заявил, что "Отбасы банк" занимается финансовыми уловками и выдает гражданам их же деньги в долг под проценты.

Позже в банке ответили на данное обвинение и объяснили, что банк реализует систему жилищных строительных сбережений, и заимствовала ее у европейских стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2180009-nikomu-ne-zapreshchayut-takoy-bank-otkryt-sharlapaeva-sprosili-o-monopolii-otbasy-banka/

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