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"Жизнь перевернулась с ног на голову": прокурор по делу Бишимбаева поделилась переживаниями

Опубликовано:

Айжан Аймаганова
Айжан Аймаганова. Фото: gov.kz

Прокурор Айжан Аймаганова, получившая известность в ходе процесса над Куандыком Бишимбаевым, поделилась переживаниями после внимания, обрушившегося со стороны общественности, передает NUR.KZ.

Пост Айжан Аймаганова опубликовала в Instagram, где и поделилась своими переживаниями с казахстанцами.

"Вот уже как полгода моя жизнь перевернулась с ног на голову. К узнаваемости я не стремилась, не желала и не хотела ее. По сей день поступает большое количество предложений об интервью, выступлениях и так далее. Я отказываюсь. Но, видимо, этого не избежать. Также поступает много просьб о помощи, кому-то получается помочь, кому-то, к сожалению, нет, с кем-то обходимся консультацией. Понимаю, что нужно быть открытой, и как правильно написал мне один из подписчиков - "быть проводником между прокурорской службой и простым обывателем".

Каждый раз, прежде чем что-то выдать, будь это сторис или пост, я долго обдумываю, проговариваю, стараюсь взглянуть на себя вашими глазами. Ведь признание на службе - это больше внешний фактор, но признание в обществе - это признание моего внутреннего мира. Поэтому я боюсь пораниться и ранить кого-то. Сказать, что мне нелегко - это ничего не сказать", - отмечает Аймаганова в посте.

В начале апреля прокурор Айжан Аймаганова сделала общедоступной свою страницу в Instagram. До этого в Сети появлялось несколько фейковых страниц девушки. Тогда отмечалось, что Аймаганова вызвала восхищение казахстанцев своими выступлениями в суде по делу о смерти Салтанат Нукеновой - в соцсетях появлялись нарезки с трансляции судебных заседаний.

Ранее стало известно, что Айжан Аймаганова стала подполковником. Также мы писали, что сейчас она работает в должности начальника управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции в звании советника юстиции.

Недавно прокурор Айжан Аймаганова рассказала о сложностях работы в правоохранительных органах для женщин.

Кроме того, на днях стало известно, что прокуроры по делу экс-министра Бишимбаева получили государственные награды, в том числе и Айжан Аймаганова.

Добавим, что Айжан Аймаганова выступала одним из гособвинителей по делу Куандыка Бишимбаева, которого подозревали в убийстве супруги - Салтанат Нукеновой. Экс-министра в итоге признали виновным и осудили на 24 года колонии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179112-zhizn-perevernulas-s-nog-na-golovu-prokuror-po-delu-bishimbaeva-podelilas-perezhivaniyami/

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