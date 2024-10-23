Осенью тоже красиво: как поменялся Алматы с приходом золотой поры (фото)
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Осень преобразила Алматы, раскрасив улицы и парки в яркие тона. Фотокорреспондент NUR.KZ. запечатлел, как город утопает в осенней красоте – от живописных аллей до величественных видов гор.
Листья деревьев, окрашенные в насыщенные оттенки желтого, оранжевого и красного, создают живописные пейзажи, которые притягивают внимание местных жителей и туристов. На улицах города осень дарит прохладный воздух и солнечные дни, идеально подходящие для прогулок.
Осень в Алматы — это пора, когда природа и городская жизнь сливаются воедино, создавая уникальные моменты, которые так и просятся быть запечатленными на фотокамеру. Город оживает сказочными пейзажами, которые позволяют почувствовать теплоту и радость этой золотой поры.
В парках и скверах города можно встретить белок, которые усердно собирают запасы на зиму. Их игривые скачки между деревьями и стремительные движения всегда радуют глаз. Эти маленькие создания становятся настоящими звездами осенних прогулок, привлекая внимание как детей, так и взрослых.
Не забудьте заглянуть на Медео и Шымбулак. Там осень раскрывает свои лучшие грани — горные пейзажи и свежий воздух создают атмосферу умиротворения и вдохновения. Здесь особенно красиво в это время года — аллеи утопают в золоте листьев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177442-osenyu-tozhe-krasivo-kak-pomenyalsya-almaty-s-prihodom-zolotoy-pory-foto/