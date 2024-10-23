Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Осенью тоже красиво: как поменялся Алматы с приходом золотой поры (фото)

Опубликовано:

Белка
Белка на ветке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Осень преобразила Алматы, раскрасив улицы и парки в яркие тона. Фотокорреспондент NUR.KZ. запечатлел, как город утопает в осенней красоте – от живописных аллей до величественных видов гор.

Листья деревьев, окрашенные в насыщенные оттенки желтого, оранжевого и красного, создают живописные пейзажи, которые притягивают внимание местных жителей и туристов. На улицах города осень дарит прохладный воздух и солнечные дни, идеально подходящие для прогулок.

Осень
Осенние листья. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Осень в Алматы — это пора, когда природа и городская жизнь сливаются воедино, создавая уникальные моменты, которые так и просятся быть запечатленными на фотокамеру. Город оживает сказочными пейзажами, которые позволяют почувствовать теплоту и радость этой золотой поры.

Осень
Осенняя природа Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В парках и скверах города можно встретить белок, которые усердно собирают запасы на зиму. Их игривые скачки между деревьями и стремительные движения всегда радуют глаз. Эти маленькие создания становятся настоящими звездами осенних прогулок, привлекая внимание как детей, так и взрослых.

Белка
Белка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не забудьте заглянуть на Медео и Шымбулак. Там осень раскрывает свои лучшие грани — горные пейзажи и свежий воздух создают атмосферу умиротворения и вдохновения. Здесь особенно красиво в это время года — аллеи утопают в золоте листьев.

Деревья
Осень в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото с коптера
Вид на горы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Речка
Осенняя природа в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Осень в Алматы
Осень в Алматы: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Осень в Алматы
Осень в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Природа
Осенняя природа в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Листья
Осенние листья. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Город
Осень в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Город осенью
Собаки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дорога
Машина на дорогах. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Город осенью
Осень в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Позитивный Казахстан
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177442-osenyu-tozhe-krasivo-kak-pomenyalsya-almaty-s-prihodom-zolotoy-pory-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie