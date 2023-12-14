"Мисс Казахстан-2023" выбрали в Алматы (фото)

Финал Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан-2023" прошел в Алматы. Главной красавицей страны в этом году стала Сабина Идрисова, передает корреспондент NUR.KZ.

За корону победительницы и звание первой красавицы страны боролись 25 девушек. Всего на конкурс заявки подали свыше 17 тысяч казахстанок.

Группа поддержки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мероприятие проходило во Дворце Республики в Алматы.

Группа поддержки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все это время конкурсанток поддерживали их мощные фан-базы из близких и родных.

Группа поддержки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году мероприятие приурочено к защите экологии с лозунгом "Болашақты аяла" – "Защити будущее". Поэтому не случайно в первом выходе девушки продефилировали в платьях зеленого цвета, а на головах у них красовались цветочные венки.

"Мисс Казахстан-2023". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Выход участниц. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В состав членов жюри вошли Айдай Исаева, Томирис Какимова, Еркебұлан Тоқтар, Жания Джуринская, кыргызский дизайнер Арзубек Вонама, Анжела Пересыпкина и Мадина Садвакасова.

Жюри. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждая из конкурсанток проделала большой и непростой путь, чтобы сегодня оказаться на этой сцене под светом софитов.

Профессиональные наставники обучали девушек искусству дефиле, а также тонкостям фотопозирования. Эти навыки красавицы продемонстрировали, дефилируя по подиуму и покоряя зрителей и членов жюри своей харизмой.

Выход участниц. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во время очередного выхода каждая девушка продефилировала в нюдовом костюме, ведущие рассказывали биографию и интересы участниц.

Выход участниц. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В следующий этап прошли только 12 девушек.

Выход участниц. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Насыщенной была концертная программа конкурса. Яркие шоу, блестящие выступления танцевальных ансамблей. Также на сцене свои песни исполнили известная казахстанская певица Мадина Садвакасова и AYREE. Среди специальных гостей был также артист AyaFunk. А среди зрителей шоу можно было заметить российского актера, певца и музыканта Никиту Преснякова.

Пять финалисток конкурса. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После жюри выбрало топ-5 участниц, которые будут бороться за корону в следующем этапе конкурса. В пятерку лучших вошли Аяулым Алимхалиева, Сабина Идрисова, Мадина Альмуханова, Ботагоз Нуржигитова и Аделлина Балгымбаева.

Поддержка финалисток. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во время конкурса зрителям показали видеоролик о непростой подготовке девушек к конкурсу. Девушки рассказали про недосып, постоянные тренировки и репетиции по 6 часов в день, к концу которых ноги в туфлях на каблуках стирались до крови. Каждая из них проявила силу духа и характер, чтобы блестяще выступить в главный день конкурса.

"Мисс Казахстан-2023". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

И вот кульминация конкурса красоты. Пятерка финалисток вышла на сцену в шикарных вечерних платьях. Пару раз девушки спотыкались от волнения. Но это объяснимо – через несколько минут одна из них должна была надеть корону главной красавицы страны.

Но сначала девушкам нужно было проявить эрудицию и смекалку, отвечая на вопросы ведущих в интеллектуальном туре конкурса.

В результате номинации распределились следующим образом.

"Мисс зрительского голосования-2023" Аделлина Балгымбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс зрительского голосования-2023" – Аделлина Балгымбаева.

"Вице Мисс Казахстан-2023" Ботагоз Нуржигитова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Звание "Вице Мисс Казахстан-2023" получила Ботагоз Нуржигитова.

"Мисс Земля Казахстан-2023" Аяулым Алимхалиева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Земля Казахстан-2023" названа Аяулым Алимхалиева.

"Мисс Вселенная Казахстан-2023" Мадина Альмуханова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Вселенная Казахстан-2023" стала Мадина Альмуханова.

"Мисс Казахстан-2023" Сабина Идрисова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Казахстан-2023" стала Сабина Идрисова.

"Мисс Казахстан-2023" Сабина Идрисова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Победительница конкурса сможет побороться за титул "Мисс Мира".

Напомним, ранее в Алматы прошел полуфинал конкурса "Мисс Казахстан-2023". Также заранее стали известны имена финалисток.