Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Мисс Казахстан-2023" выбрали в Алматы (фото)

Опубликовано:

"Мисс Казахстан-2023"
"Мисс Казахстан-2023". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Финал Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан-2023" прошел в Алматы. Главной красавицей страны в этом году стала Сабина Идрисова, передает корреспондент NUR.KZ.

За корону победительницы и звание первой красавицы страны боролись 25 девушек. Всего на конкурс заявки подали свыше 17 тысяч казахстанок.

Группа поддержки
Группа поддержки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мероприятие проходило во Дворце Республики в Алматы.

Группа поддержки
Группа поддержки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все это время конкурсанток поддерживали их мощные фан-базы из близких и родных.

Группа поддержки
Группа поддержки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году мероприятие приурочено к защите экологии с лозунгом "Болашақты аяла" – "Защити будущее". Поэтому не случайно в первом выходе девушки продефилировали в платьях зеленого цвета, а на головах у них красовались цветочные венки.

"Мисс Казахстан-2023"
"Мисс Казахстан-2023". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Казахстан-2023"
Выход участниц. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В состав членов жюри вошли Айдай Исаева, Томирис Какимова, Еркебұлан Тоқтар, Жания Джуринская, кыргызский дизайнер Арзубек Вонама, Анжела Пересыпкина и Мадина Садвакасова.

Жюри
Жюри. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждая из конкурсанток проделала большой и непростой путь, чтобы сегодня оказаться на этой сцене под светом софитов.

Профессиональные наставники обучали девушек искусству дефиле, а также тонкостям фотопозирования. Эти навыки красавицы продемонстрировали, дефилируя по подиуму и покоряя зрителей и членов жюри своей харизмой.

Выход участниц
Выход участниц. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во время очередного выхода каждая девушка продефилировала в нюдовом костюме, ведущие рассказывали биографию и интересы участниц.

Выход участниц
Выход участниц. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В следующий этап прошли только 12 девушек.

Выход участниц
Выход участниц. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Насыщенной была концертная программа конкурса. Яркие шоу, блестящие выступления танцевальных ансамблей. Также на сцене свои песни исполнили известная казахстанская певица Мадина Садвакасова и AYREE. Среди специальных гостей был также артист AyaFunk. А среди зрителей шоу можно было заметить российского актера, певца и музыканта Никиту Преснякова.

Пять финалисток конкурса
Пять финалисток конкурса. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После жюри выбрало топ-5 участниц, которые будут бороться за корону в следующем этапе конкурса. В пятерку лучших вошли Аяулым Алимхалиева, Сабина Идрисова, Мадина Альмуханова, Ботагоз Нуржигитова и Аделлина Балгымбаева.

Поддержка финалисток
Поддержка финалисток. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во время конкурса зрителям показали видеоролик о непростой подготовке девушек к конкурсу. Девушки рассказали про недосып, постоянные тренировки и репетиции по 6 часов в день, к концу которых ноги в туфлях на каблуках стирались до крови. Каждая из них проявила силу духа и характер, чтобы блестяще выступить в главный день конкурса.

"Мисс Казахстан-2023"
"Мисс Казахстан-2023". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

И вот кульминация конкурса красоты. Пятерка финалисток вышла на сцену в шикарных вечерних платьях. Пару раз девушки спотыкались от волнения. Но это объяснимо – через несколько минут одна из них должна была надеть корону главной красавицы страны.

Но сначала девушкам нужно было проявить эрудицию и смекалку, отвечая на вопросы ведущих в интеллектуальном туре конкурса.

В результате номинации распределились следующим образом.

"Мисс зрительского голосования-2023" - Аделлина Балгымбаева.
"Мисс зрительского голосования-2023" Аделлина Балгымбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс зрительского голосования-2023" – Аделлина Балгымбаева.

"Вице Мисс Казахстан-2023" получила Ботагоз Нуржигитова.
"Вице Мисс Казахстан-2023" Ботагоз Нуржигитова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Звание "Вице Мисс Казахстан-2023" получила Ботагоз Нуржигитова.

"Мисс Земля Казахстан-2023" названа Аяулым Алимхалиева
"Мисс Земля Казахстан-2023" Аяулым Алимхалиева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Земля Казахстан-2023" названа Аяулым Алимхалиева.

"Мисс Вселенная Казахстан-2023" стала Мадина Альмуханова
"Мисс Вселенная Казахстан-2023" Мадина Альмуханова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Вселенная Казахстан-2023" стала Мадина Альмуханова.

Сабина Идрисова
"Мисс Казахстан-2023" Сабина Идрисова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Казахстан-2023" стала Сабина Идрисова.

"Мисс Казахстан-2023" стала Сабина Идрисова.
"Мисс Казахстан-2023" Сабина Идрисова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Победительница конкурса сможет побороться за титул "Мисс Мира".

Напомним, ранее в Алматы прошел полуфинал конкурса "Мисс Казахстан-2023". Также заранее стали известны имена финалисток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050862-miss-kazahstan-2023-vybrali-v-almaty-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.