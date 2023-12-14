"Мисс Казахстан-2023" выбрали в Алматы (фото)
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Финал Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан-2023" прошел в Алматы. Главной красавицей страны в этом году стала Сабина Идрисова, передает корреспондент NUR.KZ.
За корону победительницы и звание первой красавицы страны боролись 25 девушек. Всего на конкурс заявки подали свыше 17 тысяч казахстанок.
Мероприятие проходило во Дворце Республики в Алматы.
Все это время конкурсанток поддерживали их мощные фан-базы из близких и родных.
В этом году мероприятие приурочено к защите экологии с лозунгом "Болашақты аяла" – "Защити будущее". Поэтому не случайно в первом выходе девушки продефилировали в платьях зеленого цвета, а на головах у них красовались цветочные венки.
В состав членов жюри вошли Айдай Исаева, Томирис Какимова, Еркебұлан Тоқтар, Жания Джуринская, кыргызский дизайнер Арзубек Вонама, Анжела Пересыпкина и Мадина Садвакасова.
Каждая из конкурсанток проделала большой и непростой путь, чтобы сегодня оказаться на этой сцене под светом софитов.
Профессиональные наставники обучали девушек искусству дефиле, а также тонкостям фотопозирования. Эти навыки красавицы продемонстрировали, дефилируя по подиуму и покоряя зрителей и членов жюри своей харизмой.
Во время очередного выхода каждая девушка продефилировала в нюдовом костюме, ведущие рассказывали биографию и интересы участниц.
В следующий этап прошли только 12 девушек.
Насыщенной была концертная программа конкурса. Яркие шоу, блестящие выступления танцевальных ансамблей. Также на сцене свои песни исполнили известная казахстанская певица Мадина Садвакасова и AYREE. Среди специальных гостей был также артист AyaFunk. А среди зрителей шоу можно было заметить российского актера, певца и музыканта Никиту Преснякова.
После жюри выбрало топ-5 участниц, которые будут бороться за корону в следующем этапе конкурса. В пятерку лучших вошли Аяулым Алимхалиева, Сабина Идрисова, Мадина Альмуханова, Ботагоз Нуржигитова и Аделлина Балгымбаева.
Во время конкурса зрителям показали видеоролик о непростой подготовке девушек к конкурсу. Девушки рассказали про недосып, постоянные тренировки и репетиции по 6 часов в день, к концу которых ноги в туфлях на каблуках стирались до крови. Каждая из них проявила силу духа и характер, чтобы блестяще выступить в главный день конкурса.
И вот кульминация конкурса красоты. Пятерка финалисток вышла на сцену в шикарных вечерних платьях. Пару раз девушки спотыкались от волнения. Но это объяснимо – через несколько минут одна из них должна была надеть корону главной красавицы страны.
Но сначала девушкам нужно было проявить эрудицию и смекалку, отвечая на вопросы ведущих в интеллектуальном туре конкурса.
В результате номинации распределились следующим образом.
"Мисс зрительского голосования-2023" – Аделлина Балгымбаева.
Звание "Вице Мисс Казахстан-2023" получила Ботагоз Нуржигитова.
"Мисс Земля Казахстан-2023" названа Аяулым Алимхалиева.
"Мисс Вселенная Казахстан-2023" стала Мадина Альмуханова.
"Мисс Казахстан-2023" стала Сабина Идрисова.
Победительница конкурса сможет побороться за титул "Мисс Мира".
Напомним, ранее в Алматы прошел полуфинал конкурса "Мисс Казахстан-2023". Также заранее стали известны имена финалисток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050862-miss-kazahstan-2023-vybrali-v-almaty-foto/