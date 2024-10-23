Казахстан вошел в список лучших стран для путешествий в 2025 году по версии Lonely Planet

Lonely Planet объявил Казахстан одной из лучших стран для путешествий в своем ежегодном рейтинге Best in Travel 2025, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтуризма.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства туризма и спорта РК, Lonely Planet объявил Казахстан одной из лучших стран для путешествий в своем ежегодном рейтинге Best in Travel 2025.

Ежегодно эксперты Lonely Planet проводят тщательный отбор направлений, основываясь на рекомендациях путешественников, сотрудников, авторов и других профессионалов в сфере туризма.

В 2025 году выбор пал на Казахстан, который выделяется среди других стран своей богатой историей, разнообразными ландшафтами и уникальным культурным наследием.

"Включение Казахстана в рейтинг Best in Travel 2025 такого авторитетного издания как Lonely Planet, отражает растущий интерес во всем мире к туризму Казахстана. Продолжая продвигать аутентичную культуру и разнообразную природу страны на международном уровне, мы остаемся приверженными принципам устойчивого туризма", - заявил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

"Best in Travel 2025 — это наша последняя версия ежегодного любовного послания миру. Мы гордимся теми направлениями, которые включили в это издание, и рады делиться глубоким пониманием и местными знаниями, лежащими в основе наших рекомендаций. Мы уверены, что наш список вдохновит путешественников на новые открытия в следующем году", - сказала старший вице-президент по контенту и исполнительный редактор Lonely Planet Нитя Чамберс.

"Казахстан — это не просто место для посещения, это целый мир, который нужно открыть, путешествие, которое стоит совершить, и история, частью которой вы станете. Шелест древнего Шелкового пути ощущается на бескрайних степях, окружающих казахстанские города", - говорится в публикации Lonely Planet.

Известные мировые тревел-издания высоко оценивают туристский потенциал Казахстана, отмечает Минтуризма и напоминает, что "Conde Nast Traveler" и "Wanderlust" включили Казахстан в топ мировых дестинаций для путешествий в 2024 году. Также город Алматы вошел в ТОП-52 лучших туристских направлений по версии The New YorkTimes.

Добавим, президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана отметил, что в сфере туризма страны необходимо реализовывать прорывные проекты. "К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств", — заявил он.

В июне под председательством президента состоялось совещание по развитию туризма. Касым-Жомарт Токаев указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие. В связи с этим президент обозначил нескольких приоритетных направлений, требующих особого внимания.

В сентябре сообщалось, что в курортной зоне Кендерли будет построен туристический городок, который сможет принять до 300 тысяч человек в год.