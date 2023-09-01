Токаев о туризме в Казахстане: К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана отметил, что в сфере туризма страны необходимо реализовывать прорывные проекты, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Нужно задействовать и туристический потенциал нашей страны. В сфере туризма должны быть реализованы такие же прорывные проекты. К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств", — заявил Токаев.

Президент отметил, что необходим конкретный перечень из не менее чем 15 крупных проектов. По его словам, нельзя допустить прошлые ошибки. Требуется определить эффективные меры поддержки и конкретные сроки реализации. К осуществлению этих проектов нужно активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034829-tokaev-o-turizme-v-kazahstane-k-sozhaleniyu-v-etoy-vazhnoy-otrasli-poka-net-znachimyh-uspehov/