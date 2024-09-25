Новый курортный город планируют построить в Мангистауской области

В курортной зоне Кендерли будет построен туристический городок, который сможет принять до 300 тысяч человек в год, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, на сегодня уже начато строительство инженерной инфраструктуры.

"Особенностью морского побережья Кендерли является продолжительность купального сезона. Также важное значение играет географическое расположение. Оно подходит для привлечения туристов благодаря своей уникальности. В связи с этим президент дал конкретное задание по созданию туристической зоны Кендерли. Мы планируем построить специальный туристический городок с соответствующей инфраструктурой. Это хорошо скажется на снижении основной нагрузки города Жанаозена", — рассказал аким села Кендерли Мекен Уйсенов.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана отметил, что в сфере туризма страны необходимо реализовывать прорывные проекты. "К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств", — заявил он.

Также в июне под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по развитию туризма. Глава государства указал на недостаточное использование имеющегося потенциала в сфере туризма, несмотря на выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие.

Также на этом совещании он заявил о необходимости пересмотреть генеральный план Актау с учетом развития курорта вдоль береговой линии по примеру городов Дубая и Баку; увеличить количество авиарейсов в Актау из Алматы, Актобе, Шымкента и Атырау; завершить реализацию проектов в районе "Теплого пляжа", а также ускорить развитие курортной зоны Кендерли.