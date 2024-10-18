Пройти опрос на американском сайте и получить IPad предлагают казахстанцам
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В Сети "гуляет" новый метод обмана, где казахстанцам предлагают пройти опросы от имени Amazon и получить за это iPad. В Stopfake.kz предупредили, что это - мошенники.
"В соцсети Facebook казахстанцев приглашают ответить на три вопроса и получить iPad от Amazon. Якобы американская компания не хочет выбрасывать непроданные планшеты и раздает их бесплатно. Это действуют онлайн-мошенники", - предупредили фактчекеры.
Отмечается, что на официальном сайте одной из крупнейших международных платформ электронной коммерции нет никакой информации о подобной акции, которая якобы проходит в Казахстане.
Эксперты отмечают, что в первую очередь казахстанцев должно насторожить то, что ответить на вопросы предлагается на стороннем сайте, а не на официальном ресурсе компании. Фишинговый сайт создан специально для мошеннических целей.
Также, вводя в поля для регистрации свои данные, важно помнить, что они станут доступны киберпреступникам. Таким образом они смогут получить доступ к вашим банковским картам и личной информации.
Фактчекеры снова предупреждают казахстанцев, что призы и деньги за опросы - это одна из самых распространенных схем, которой пользуются онлайн-мошенники.
Ранее мы писали о случае в столице, когда 20 горожан отдали мошенникам около 8 млн тенге в надежде выиграть автомобиль, но в итоге остались и без машины, и без денег.
А в области Абай стражи порядка обратились к казахстанцам и предупредили их о новом виде мошенничества - злоумышленники предлагают людям "записаться на флюорографию", а после - получают доступ к их аккаунту в банковском приложении.
Недавно мы также писали, что астанчанку подозревают в мошенничестве - она публиковала объявления о выигрыше денег. Но чтобы забрать, необходимо было заплатить до 20% от суммы выигрыша.
Также 24-летняя жительница Астаны подозревалась в 30 фактах интернет-мошенничества через Instagram. Согласно данным следствия, девушка звонила пользователям Instagram, которые участвовали в розыгрыше призов, объявленном с фейкового аккаунта, и заявляла о выигрыше 1 миллиона тенге.
Писали мы и о 17-летнем юноше, которого подозревают в организации незаконных розыгрышей в Telegram. Сообщалось, что подозреваемый брал в аренду известные каналы с большим количеством подписчиков. Затем, под предлогом розыгрыша, публиковал посты и размещал рекламу со словами: "Победитель тот, кто больше закинет денег". Сумма общего ущерба составила около полумиллиона тенге.
Отметим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:
- группой лиц по предварительному сговору;
- лицом с использованием своего служебного положения;
- путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
- в сфере государственных закупок.
Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
- преступной группой;
- в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175933-ipad-za-opros-o-novom-vide-moshennichestva-preduprezhdayut-kazahstancev/