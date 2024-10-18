Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пройти опрос на американском сайте и получить IPad предлагают казахстанцам

Опубликовано:

Человек сидит за ноутбуком
Человек за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети "гуляет" новый метод обмана, где казахстанцам предлагают пройти опросы от имени Amazon и получить за это iPad. В Stopfake.kz предупредили, что это - мошенники.

"В соцсети Facebook казахстанцев приглашают ответить на три вопроса и получить iPad от Amazon. Якобы американская компания не хочет выбрасывать непроданные планшеты и раздает их бесплатно. Это действуют онлайн-мошенники", - предупредили фактчекеры.

Отмечается, что на официальном сайте одной из крупнейших международных платформ электронной коммерции нет никакой информации о подобной акции, которая якобы проходит в Казахстане.

Эксперты отмечают, что в первую очередь казахстанцев должно насторожить то, что ответить на вопросы предлагается на стороннем сайте, а не на официальном ресурсе компании. Фишинговый сайт создан специально для мошеннических целей.

Также, вводя в поля для регистрации свои данные, важно помнить, что они станут доступны киберпреступникам. Таким образом они смогут получить доступ к вашим банковским картам и личной информации.

Фактчекеры снова предупреждают казахстанцев, что призы и деньги за опросы - это одна из самых распространенных схем, которой пользуются онлайн-мошенники.

Ранее мы писали о случае в столице, когда 20 горожан отдали мошенникам около 8 млн тенге в надежде выиграть автомобиль, но в итоге остались и без машины, и без денег.

А в области Абай стражи порядка обратились к казахстанцам и предупредили их о новом виде мошенничества - злоумышленники предлагают людям "записаться на флюорографию", а после - получают доступ к их аккаунту в банковском приложении.

Недавно мы также писали, что астанчанку подозревают в мошенничестве - она публиковала объявления о выигрыше денег. Но чтобы забрать, необходимо было заплатить до 20% от суммы выигрыша.

Также 24-летняя жительница Астаны подозревалась в 30 фактах интернет-мошенничества через Instagram. Согласно данным следствия, девушка звонила пользователям Instagram, которые участвовали в розыгрыше призов, объявленном с фейкового аккаунта, и заявляла о выигрыше 1 миллиона тенге.

Писали мы и о 17-летнем юноше, которого подозревают в организации незаконных розыгрышей в Telegram. Сообщалось, что подозреваемый брал в аренду известные каналы с большим количеством подписчиков. Затем, под предлогом розыгрыша, публиковал посты и размещал рекламу со словами: "Победитель тот, кто больше закинет денег". Сумма общего ущерба составила около полумиллиона тенге.

Отметим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175933-ipad-za-opros-o-novom-vide-moshennichestva-preduprezhdayut-kazahstancev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie