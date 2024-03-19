"Вы выиграли миллион!": 24-летнюю казахстанку заподозрили в 30 фактах мошенничества

24-летняя девушка подозревается в 30 фактах интернет-мошенничества через Instagram, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Как сообщает пресс-служба столичного ведомства, с заявлениями в полицию обратились жители Астаны, ставшие жертвами интернет-мошенничества.

В ходе следствия сотрудниками криминальной полиции отдела полиции района Алматы установлена 24-летняя девушка, которая подозревается в причастности к преступлению.

Согласно информации полиции, девушка звонила пользователям Instagram, которые участвовали в розыгрыше призов, объявленном с фейкового аккаунта, и заявляла о выигрыше 1 миллиона тенге.

Однако, чтобы получить деньги, "выигравшим" необходимо было заплатить определенную сумму в качестве комиссии.

"Пострадавшие направляли денежные средства в размере 15 600 тенге и 18 400 тенге. На самом деле никакого розыгрыша не существовало.

В настоящее время девушку подозревают в 30 фактах интернет-мошенничества", - сообщили в пресс-службе столичной полиции в Instagram.

По данному факту ведется расследование по статье "Мошенничество". Задержанная дала признательные показания. Сейчас устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.

Ранее акмолинка поверила рекламе в Instagram и потеряла 12 млн тенге. Женщина предполагала, что вложила деньги в инвестиционный проект с названием известного банка, но оказалась жертвой мошенников и потеряла более 12 млн тенге.

Также в поисках приумножения капитала 26-летняя жительница Щучинска прошла по ссылке в Instagram и лишилась 5 млн тенге.

Мы также писали, что казахстанцы все чаще стали попадать "на крючок" мошенников. По итогам прошлого года стране зарегистрировано почти 46,8 тыс. жертв таких преступлений.

Что касается самих мошенников, то количество "пойманных" лиц, совершивших правонарушения, за год выросло на 9,5%, до 6,6 тыс. Интересно, что среди них есть даже несовершеннолетние - 133 человека в возрасте 16-17 лет. Причем, чаще всего злоумышленники действуют в Сети - на интернет-мошенничество пришлась почти половина (49%) всех преступлений.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается: