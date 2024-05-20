Миллионы тенге потеряли казахстанцы, надеясь выиграть автомобиль

В Астане 20 горожан отдали мошенникам около 8 млн тенге, в надежде выиграть автомобиль, но в итоге остались и без машины, и без денег, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, злоумышленники выманили деньги у своих жертв под предлогом участия в розыгрыше автомобиля. Всего полицейские установили 20 пострадавших, а общая сумма ущерба составила 8 млн тенге.

Подозреваемых уже задержали. Ими оказались трое жителей Шымкента в возрасте от 23 до 26 лет.

"Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - говорится в сообщении.

Полицейские предупредили казахстанцев граждан не доверять малознакомым лицам и назвали наиболее распространенные виды интернет-мошенничеств:

мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов и под предлогом поимки преступников, просят перевести деньги на безопасные счета;

сообщения на Whatsapp от знакомых граждан с просьбой одолжить денежные средства, при этом указываются реквизиты банковских счетов третьих лиц;

мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, уверяя в том, что близкий родственник попал в ДТП, и требуют деньги.

Напомним, ранее полицейские области Абай обратились к казахстанцам и предупредили их о новом виде мошенничества - злоумышленники предлагают людям "записаться на флюорографию", а после получают доступ к их аккаунту в банковском приложении.

Отметим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.