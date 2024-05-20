Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Миллионы тенге потеряли казахстанцы, надеясь выиграть автомобиль

Опубликовано:

Автомобили
Автомобили. Иллюстративное фото: Samsul Said / Bloomberg / Getty Images

В Астане 20 горожан отдали мошенникам около 8 млн тенге, в надежде выиграть автомобиль, но в итоге остались и без машины, и без денег, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, злоумышленники выманили деньги у своих жертв под предлогом участия в розыгрыше автомобиля. Всего полицейские установили 20 пострадавших, а общая сумма ущерба составила 8 млн тенге.

Подозреваемых уже задержали. Ими оказались трое жителей Шымкента в возрасте от 23 до 26 лет.

"Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - говорится в сообщении.

Полицейские предупредили казахстанцев граждан не доверять малознакомым лицам и назвали наиболее распространенные виды интернет-мошенничеств:

  • мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов и под предлогом поимки преступников, просят перевести деньги на безопасные счета;
  • сообщения на Whatsapp от знакомых граждан с просьбой одолжить денежные средства, при этом указываются реквизиты банковских счетов третьих лиц;
  • мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, уверяя в том, что близкий родственник попал в ДТП, и требуют деньги.

Напомним, ранее полицейские области Абай обратились к казахстанцам и предупредили их о новом виде мошенничества - злоумышленники предлагают людям "записаться на флюорографию", а после получают доступ к их аккаунту в банковском приложении.

Отметим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2103473-8-mln-tenge-poteryali-kazahstancy-v-nadezhde-vyigrat-avtomobil/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.