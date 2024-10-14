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"20% от суммы выигрыша": о набирающем популярность виде мошенничества предупреждают казахстанцев

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Девушка держит в руке телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: ljubaphoto / Getty Images

Астанчанку подозревают в мошенничестве - она публиковала объявления о выигрыше денег. Но, чтобы забрать, необходимо было заплатить до 20% от суммы выигрыша, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны, в столице на уловки мошенницы попались десятки людей.

"Установлено, что мошенница размещала на страницах популярной социальной сети заманчивые объявления о выигрыше денег. Но, чтобы забрать эти деньги, людям следовало заплатить 10-20 процентов от суммы выигрыша. Местные жители отправляли на указанные номера денежные средства, затем аферистка блокировала их.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками криминальной полиции УП района Алматы была задержана гражданка, подозреваемая в мошенничестве. Ею оказалась 21-летняя девушка, которая обманным путем завладела денежными средствами у горожан", - говорится в сообщении полиции в Instagram.

Задержанная дала признательные показания. Проводится досудебное расследование по мошенничества.

Отмечается также, что в ходе расследования установлена причастность подозреваемой к 10 аналогичным эпизодам.

"Полиция призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые распространяются под видом розыгрыша, голосования, опросников на разные темы и просит не вводить свои личные данные", - рекомендовали в ведомстве.

Ранее мы писали, что 24-летняя жительницу Астаны подозревается в 30 фактах интернет-мошенничества через Instagram. Согласно данным следствия, девушка звонила пользователям Instagram, которые участвовали в розыгрыше призов, объявленном с фейкового аккаунта, и заявляла о выигрыше 1 миллиона тенге.

Однако, чтобы получить деньги, "выигравшим" необходимо было заплатить определенную сумму в качестве комиссии. Пострадавшие направляли денежные средства в размере 15 600 тенге и 18 400 тенге. На самом деле никакого розыгрыша не существовало.

Сообщалось также, что 17-летнего юношу подозревают в организации незаконных розыгрышей в Telegram. Сообщалось, что подозреваемый брал в аренду известные каналы с большим количеством подписчиков. Затем, под предлогом розыгрыша, публиковал посты и размещал рекламу со словами: "Победитель тот, кто больше закинет денег". Сумма общего ущерба составила около полумиллиона тенге.

Летом по 4 года лишения свободы получили двое жителей столицы, организовывавших азартные игры в TikTok. Осужденные проводили азартную игру под названием "Зарик" и заработали свыше 34 млн тенге.

В мае этого года мошенники выманили деньги у своих жертв под предлогом участия в розыгрыше автомобиля. Всего полицейские установили 20 пострадавших, а общая сумма ущерба составила 8 млн тенге.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173776-20-ot-summy-vyigrysha-o-nabirayushchem-populyarnost-vide-moshennichestva-preduprezhdayut-kazahstancev/

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