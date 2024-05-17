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"Предупредите своих близких!": полицейские обратились к казахстанцам из-за изобретательных мошенников

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Звонок на телефон от неизвестного
Звонок. Иллюстративное фото: Diy13 / Getty Images

Полицейские области Абай обратились к казахстанцам и предупредили их о новом виде мошенничества - злоумышленники предлагают людям "записаться в флюорографию", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП области Абай, в Казахстане появился новый вид мошенничества.

"Звонят якобы из поликлиники записать на флюорографию и диспансеризацию. Подбирают дату и время, а затем просят подтвердить запись кодом из СМС. СМС приходит с госуслуг для смены входа в учётную запись. Предупредите своих близких!" - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102024-predupredite-svoih-blizkih-policeyskie-obratilis-k-kazahstancam-iz-za-izobretatelnyh-moshennikov/

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