"Предупредите своих близких!": полицейские обратились к казахстанцам из-за изобретательных мошенников

Полицейские области Абай обратились к казахстанцам и предупредили их о новом виде мошенничества - злоумышленники предлагают людям "записаться в флюорографию", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП области Абай, в Казахстане появился новый вид мошенничества.

"Звонят якобы из поликлиники записать на флюорографию и диспансеризацию. Подбирают дату и время, а затем просят подтвердить запись кодом из СМС. СМС приходит с госуслуг для смены входа в учётную запись. Предупредите своих близких!" - говорится в сообщении правоохранительных органов.