"Кто больше закинет денег": псевдорозыгрыш устроили в Telegram для астанчан, задержан подозреваемый

17-летнего юношу подозревают в организации незаконных розыгрышей в Telegram, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Ущерб на данный момент составляет около полумиллиона тенге.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, стражам порядка удалось раскрыть мошенничество, которое осуществлялось с помощью мессенджера Telegram.

Сообщается, что подозреваемый брал в аренду известные каналы с большим количеством подписчиков. Затем, под предлогом розыгрыша, публиковал посты и размещал рекламу со словами: "Победитель тот, кто больше закинет денег".

На данный момент установлена личность подозреваемого.

"Им оказался 17-летний юноша, который обманным путем завладел денежными средствами у граждан. Таким образом злоумышленник, имея прямой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотреблением доверия, выманивал деньги у подписчиков канала. Сумма общего ущерба составляет около полумиллиона тенге. Молодой человек полностью признал свою вину", - рассказали в полиции.

Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества и установлена причастность подозреваемого к семи аналогичным эпизодам.

Напомним, летом текущего года по 4 года лишения свободы получили двое жителей столицы, организовывавших азартные игры в TikTok. Осужденные проводили азартную игру под названием "Зарик" и заработали свыше 34 млн тенге.

В мае этого года мошенники выманили деньги у своих жертв под предлогом участия в розыгрыше автомобиля. Всего полицейские установили 20 пострадавших, а общая сумма ущерба составила 8 млн тенге.

Отметим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.