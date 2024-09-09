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Мать Илона Маска прилетит в Алматы

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Мать американского предпринимателя и создателя Tesla Илона Маска, Мэй Маск, впервые прилетит в Алматы в октябре этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

Мэй Маск примет участие с Центральноазиатском женском форуме BeWoman, который пройдет 17 октября в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Гостья расскажет алматинцам о здоровье, питании, старении, гендерном равенстве, воспитании детей в одиночку, преодолении трудностей и обретении уверенности в себе.

К слову, Мэй Маск является доктором диетологии с двумя степенями магистра наук. Она более 45 лет управляет собственным бизнесом в сфере питания и предоставляет консультации. Маск стала первым представителем Ассоциации консультирующих диетологов Южной Африки, президентом Консультирующих диетологов Канады и председателем предпринимателей в области диетологии в Академии питания и диетологии США. Также получила награду "Выдающийся предприниматель в области диетологии" в США.

С 15 лет Мэй Маск работает моделью. В 60 лет была изображена на четырех рекламных билбордах на Таймс-сквер, что, вероятно, является рекордом. В 69 лет стала самой старшей моделью CoverGirl. В 73 года - амбассадором Dior Beauty, отмечают в пресс-службе.

Кроме того, Мэй активно участвует в деятельности некоммерческой организации Big Green, которая помогает школам, семьям и сообществам в США выращивать собственную еду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158983-mat-ilona-maska-priletit-v-almaty/

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