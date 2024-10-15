Биометрию в детсадах Кызылординской области внедряли без согласия родителей

Глава Комитета информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов в СЦК рассказал о фактах, когда в Казахстане нарушили права детей на защиту персональных данных, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Абдикаликов заявил, что нарушений в части защиты персональных данных в Казахстане меньше не становится.

"Мы уже видим всплеск - в прошлом году было 38 проверок по защите персональных данных, в этом году уже 50. И порядка 300 жалоб мы получили от граждан по факту нарушения их прав на защиту персональных данных. Поступают жалобы от неравнодушных родителей, которых беспокоит использование персональных и, более того, биометрических данных их детей", - заявил он.

Один такой случай, по словам Руслана Абдикаликова, произошел в Кызылординской области.

"Мы получили большое количество жалоб от родителей из Кызылординской области по факту использования систем биометрии в детсадах. Провели проверку. Она показала, что компания, которая внедряет биометрическую идентификацию в детсадах региона, допустила нарушения - не получено согласие от родителей для использования биометрических данных их детей", - отметил он.

Также получено много жалоб от родителей из Алматы по поводу использования систем биометрии в программах кружковой работы.

"Сейчас первые результаты проверки у нас уже есть. В этом случае компания, которая реализовывала проект, выполнила все требования законодательства, к ней претензий нет. Но вопросы возникли к работникам районных акиматов, которые незаконно использовали персональные данные, накапливавшиеся в системе. Соответственно, их привлекаем к административной ответственности. Процесс проверки продолжается. Думаю, к концу года мы об этом подробно расскажем", - отметил Абдикаликов.

Напомним, в сентябре текущего года депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила о нарушении закона при сборе и хранении биометрических данных и предложила не ущемлять граждан, которые не хотят ее использовать.

Кроме того, в июне в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится. Ранее мы также писали, что биометрические данные собираются требовать с граждан при получении услуг сотовой связи.

Также в июле в Сети появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.

В начале октября родители детей, занимающихся в дошкольных учреждениях, запустили петицию против пилотного проекта системы биометрической аутентификации. Авторы петиции заявляют, что сейчас в детсадах в процессе сбора биометрические данные детей отправляются через мессенджер WhatsApp для последующей их обработки. Этот момент также беспокоит родителей.

Добавим, что согласно информации в ИПС "Әділет", что биометрические данные - персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.