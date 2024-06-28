Запрет на выдачу онлайн-кредитов без прохождения биометрии ввели в Казахстане

В Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. Таким образом хотят обезопасить граждан от мошенников. Подробности читайте на NUR.KZ.

Жители Казахстана станут более защищенными от мошеннических кредитов. Согласно постановлению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, теперь все договоры по кредитам, которые оформляются через Интернет, не могут быть заключены без прохождения заемщиком биометрической проверки.

По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится. Статичные изображения приниматься не будут, а человек при проверке обязан будет совершать уникальные движения.

При оформлении кредита банк должен будет сохранить информацию о клиенте, а также предоставить ему всю информацию о займе, включая срок, сумму, ставку, наличие комиссии и риски.

При этом, если банку поступит информация о незаконном использовании персональных данных клиента, должны будут реализованы дополнительные меры безопасности включая:

повторную биометрическую проверку;

сопоставление информации о клиенте: его ИИН, номер карты и номер телефона;

проверочный звонок клиенту для предупреждения об утечке.

Важно отметить, что требование биометрической проверки не распространяется на случаи заключения через Интернет договора банковского займа, предусматривающего использование платежной карточки для осуществления платежей или переводов денег в пределах суммы выданного банковского займа.

Постановление было опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде 28 июня и вступит в силу через десять дней.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, как казахстанцы могут защитить свою банковскую карту от мошенников.