"Это безобразие": казахстанцы запустили петицию против биометрии в детсадах

Родители детей, занимающихся в дошкольных учреждениях, запустили петицию против пилотного проекта системы биометрической аутентификации, передает NUR.KZ. Петиция появилась на сайте epetition.kz.

Как пишут авторы петиции, местные акиматы запустили в некоторых детсадах пилотный проект системы биометрической аутентификации (FaceID) детей. Родители малышей против этой системы.

"Вот уже около трех лет в нарушение статьи 8 закона РК "О персональных данных и их защите" без согласия родителей или законного представителя детей продолжается сбор биометрических данных наших детей в детских садах Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областей.

Статья 12 этого же закона РК обязывает оператора персональных данных обеспечить безопасность обрабатываемых данных, чтобы предотвратить несанкционированный доступ, раскрытие или утрату данных.

А на самом деле происходит передача детских фотографий на платформу без должного контроля. Это ставит под угрозу безопасность данных детей и возникает возможность неправомерного доступа к биометрическим данным со стороны третьих лиц или киберпреступников, которые могут использовать полученные данные в преступных целях", – говорится в петиции.

Авторы петиции заявляют, что сейчас в детсадах в процессе сбора биометрические данные детей отправляются через мессенджер WhatsApp для последующей их обработки. Этот момент также беспокоит родителей.

"То есть помимо нарушения законодательства о персональных данных, данные о детях предварительно попадают в иностранную компанию – WhatsApp – и уходят за пределы страны.

Это безобразие продолжается в нарушение Гражданского кодекса РК и официальной позиции Министерства просвещения — пилот не доработан, не имеет юридических обоснований для запуска", – считают авторы петиции.

Они отмечают, что ранее уже направляли жалобы на проект, но так и не получили ответа.

"Каждое утро мы вынуждены наблюдать как воспитателям не остается времени для приема детей, они вынуждены бегать со смартфоном за детьми, чтобы сфотографировать их лица. Мы, родители против ежедневного биометрического сканирования лиц наших детей", –заключили авторы петиции.

К этому часу петиция набрали 57 голосов из необходимых для рассмотрения 50 тысяч.

Отметим, что биометрические данные - персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.

В июне в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится. Статичные изображения приниматься не будут, а человек при проверке обязан будет совершать уникальные движения.

А в июле в Сети появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.