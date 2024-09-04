Биометрию в Казахстане собирают и хранят с нарушением закона, заявила депутат

На заседании мажилиса депутат заявила о нарушении закона при сборе и хранении биометрических данных и предложила не ущемлять граждан, которые не хотят ее использовать, передает корреспондент NUR.KZ.

"В своем послании глава государства поставил задачу дальнейшей цифровизации нашей страны и развития систем искусственного интеллекта. Особую актуальность имеет защита персональных данных граждан, особенно высокочувствительных.

Речь об изображении лица, отпечатках пальцев, радужке глаза и других параметрах. (…) Однако важно понимать, что можно легко поменять пин-код на карте, а при большой необходимости сменить данные документов. Но изменить лицо или отпечаток пальца почти невозможно. Утечка биометрических данных может нанести непоправимый урон цифровой личности человека. Именно этим объяснялось исключение депутатами нормы закона об обязательном сборе дактилоскопической информации в прошлом году", - заявила сегодня депутат Екатерина Смышляева.

Она добавила, что в Казахстане биометрия собирается и хранится с нарушением норм закона о защите персональных данных, а также игнорируется принцип добровольности.

Депутат предложила следующие меры:

провести ревизию всех регламентов использования и защиты биометрических данных;

разработать государственную систему биометрической идентификации для целей получения гражданами государственных услуг, использования банковских сервисов;

доступ к детской биометрии осуществлять исключительно через государственную систему идентификации;

не допускать ущемление прав тех, кто желает использовать иные способы аутентификации в процессе получения услуг.

Напомним, в июне в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится. Статичные изображения приниматься не будут, а человек при проверке обязан будет совершать уникальные движения.

Ранее мы рассказывали, как при помощи нейросетей аферисты могут максимально реалистично сгенерировать голос и внешность любого человека.

В июле в Сети появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.

Добавим, что биометрические данные - персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.