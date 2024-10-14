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Разрешить учащимся 10-11 классов параллельно учиться в колледже предложил депутат

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Школьник держит в руках тетрадь
Школьник держит в руках тетрадь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат Асхат Аймагамбетов на правчасе в мажилисе предложил разрешить выпускникам школ параллельно учиться в колледже, чтобы после школы у них уже была квалификация, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Асхат Аймагамбетов считает, что необходимо существенно увеличить стоимость гранта в колледжах Казахстана и учесть в методике стоимости обучения одного студента затраты на практическую работу - расходные материалы и оборудование.

"Предлагается масштабировать и сделать обязательным выдачу целевых грантов под нужды конкретного предприятия. То есть, при распределении гранта студентов, своих будущих работников будет отбирать само предприятие. Взамен работодатель гарантирует трудоустройство выпускника, место производственной практики в дуальном обучении, участвовать в разработке образовательной программы. Мы планируем ввести для них также законодательную обязанность отработать на этом предприятии.

Предлагаем предоставить возможность учащимся 10-11 классов по своему выбору параллельно обучаться в колледжах. Это позволит выпускнику школы после завершения 11 класса получить как аттестат, так и диплом с конкретной квалификацией, а также исключить двойное изучение базовых дисциплин и сориентировать выпускника для нужд экономики", - заявил Аймагамбетов.

Также мажилисмен заявил о необходимости рассмотреть передачу всех ведомственных вузов в ведение Миннауки и высшего образования.

Ранее экс-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался по предложению детского омбудсмена касательно возврата в школы инспекторов по делам несовершеннолетних. Тогда он заявил, что изначально решение убрать инспекторов в школах было ошибкой.

Аймагамбетов также ранее отреагировал на сокращение уроков до 40 минут в школах Павлодара. В соцсети Аймагамбетов назвал прецедент парадоксом.

Мы также писали, что депутат Алтынбек Нухулы заявил, что число предметов в средней школе в Казахстане в два раза больше, чем в развитых странах. Он же предложил изменить школьную программу.

Кроме этого, ранее в Казахстане внедрили новый экзамен по казахскому языку для переходных классов, который в конце года теперь сдают все ученики с 5 по 8, а также 10 классов.

При этом глава Минпросвещения Гани Бейсембаев объяснял, что этот экзамен проводится для того, чтобы улучшить преподавание казахского языка в школах, а его результаты не должны влиять на перевод ребенка в другой класс или на ухудшение положения ученика.

Кроме того, ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек говорил о дальнейшем изменении формата ЕНТ в Казахстане. По его словам, будет радикально пересмотрено содержание и сам подход к организации теста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173965-razreshit-uchashchimsya-10-11-klassov-parallelno-uchitsya-v-kolledzhe-predlozhil-deputat/

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