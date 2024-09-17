"Вызовет хаос": депутат и экс-министр просвещения Аймагамбетов о сокращении уроков в Павлодаре

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов отреагировал на сокращение уроков до 40 минут в школах Павлодара. В соцсети Аймагамбетов назвал прецедент парадоксом, передает NUR.KZ.

Публикация по теме появилась в Telegram-канале политика. Аймагамбетов заявляет, что решение, принятое властями Павлодара, может привести к разобщенности в образовательной системе страны.

"Хорошо, что руководство Павлодарской области не додумалось сократить уроки до 30 минут. Ведь, если следовать такой логике, можно было бы отказаться от строительства новых школ, спокойно перейти на четырехсменное обучение и сэкономить сотни миллиардов тенге.

Если серьезно, сокращение уроков до 30-40 минут в Павлодаре вызывает вопросы. Решение, принятое местными властями, может создать прецедент, когда каждый регион начнет принимать решения по своему усмотрению, что приведет к разобщенности в образовательной системе страны", - пишет депутат.

Разные временные рамки для школьных уроков по регионам и переходы на дистанционное обучение при любом удобном для акимата случае вызовут хаос в организации учебного процесса, что негативно скажется на качестве образования и равных условиях для всех школьников, отмечается в публикации.

"Парадокс: с одной стороны, вводят единый часовой пояс для всей страны, а с другой - каждая область самостоятельно решает, сколько должны длиться школьные уроки", - резюмирует Аймагамбетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодаре продолжительность уроков во всех школах сократили до 40 минут, чтобы у детей, которые занимаются во вторую смену, учеба заканчивалась не позже 19.30.

Ранее в каждой школе Павлодара время уроков было разным. Теперь, учитывая переполненность учебных заведений и обращения родителей, в городе пришли к общему знаменателю.

Добавим, весной 2024 года в школах Актау уроки продлили до 45 минут - до этого, зимой, они длились на 5 минут меньше. Родители начали возмущаться, а в управлении образования в ответ предложили вернуть шестидневку.