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"Сам выбирает место и время – и сдает": формат ЕНТ снова изменят в Казахстане

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Ученик возле вуза
Ученик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С 2025 года в Казахстане снова изменится формат проведения ЕНТ, передает корреспондент NUR.KZ. По словам министра науки и высшего образования, формат позволит сдавать экзамен "в удобном режиме".

По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека на брифинге правительства, ЕНТ в Казахстане отменять не будут. Но формат ЕНТ будут постепенно менять и приближать к формату SAT - стандартизованному тесту для приема в высшие учебные заведения.

"Тест останется. Международная практика показала, что какая-то система координат для вузов нужна, но будет радикально пересмотрено содержание и сам подход организации теста. Он теперь будет индивидуальный, абитуриент в своем формате в удобном режиме будет сдавать тест", - заявил министр.

Что меняют в ЕНТ?

Как отметил Саясат Нурбек, с 2021 года в Казахстане был запущен проект по реорганизации формата ЕНТ и радикальная переработка тестовых вопросов. Этим занимаются тестологи из Франции и Финляндии.

"Группа обученных тестологов начнет готовить вопросы по новой методике, приближенной к формату SAT - это международный признанный тест. Когда мы наработаем базу, нам необходимом минимально 50 тысяч вопросов разработать, чтобы мы могли пилотировать формат нового ЕНТ. Я должен здесь оговориться – мы должны идти очень поступательно, аккуратно, потому что резкое изменение формата тоже приведет к большим проблемам, нужно подготовить старшеклассников", - заявил министр.

Второе изменение, которое попробуют запустить - формат сдачи. По словам Нурбека, необходимо отойти от того, что происходит сейчас, когда абитуриент сдает тест 5 раз: 2 тестовых, 2 основных и еще 1 платное ЕНТ. Теперь поступающий будет регистрироваться на сайте и сдавать тест, после чего получит сертификат о поступлении в университет.

"Здесь я должен оговориться: это начнется у нас с этого года. Подготовка к большому "пилоту". "Пилотировать" мы начнем скорее всего в следующем году - это не коснется сразу изменения формата ЕНТ, а в каком-то определенном пилотном режиме запустим. И постепенно мы перейдем к международному стандарту SAT: каждый абитуриент сам выбирает место, время тестирования, готовится, сдает, получает сертификат - с ним поступает", - сообщил Саясат Нурбек.

Напомним, что ЕНТ-2024 стартовало в Казахстане 16 мая. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в 6 регионах, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая, а сами тесты здесь пройдут с 25 мая по 12 июля.

При этом, в 2023 году стало известно об очередном изменении формата проведения ЕНТ. На ЕНТ-2024 планировали изменить количество тестовых заданий и обещали добавить новый тип заданий в профильных предметах, сократить время тестирования.

Позже стало известно, что время сдачи ЕНТ в этом году решили не сокращать. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Кроме того, планировалось сделать обязательной сдачу предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления. Однако позже министр науки заявил, что для абитуриентов, поступающих на творческие специальности, ЕНТ в этом году не изменится.

Проходной балл ЕНТ 2024 года составляет:

  • в национальные высшие учебные заведения Казахстана — 65 баллов;
  • в сфере "Право", "Педагогические науки" — 75 баллов;
  • "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" — минимум 70 баллов;
  • "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" — не меньше 60 баллов. Кроме этого, каждый вуз устанавливает свой проходной балл в зависимости от группы образовательных программ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2104284-sam-vybiraet-mesto-i-vremya-gotovitsya-i-sdaet-format-ent-snova-izmenyat-v-kazahstane/

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