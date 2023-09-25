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"Аташка – молодец": зажигательный танец 72-летнего спортсмена покорил Казнет

Опубликовано:

Толеутай Жаманбек
Толеутай Жаманбек. Кадр из видео: instagram.com/atyrau_marathon

Пенсионер станцевал на сцене после удачного пробега на марафоне в Атырау. Момент попал на видео и стал вирусным среди казахстанцев. Оказалось, что спортсмену 72 года.

Видео зажигательного танца пенсионера Толеутая Жаманбека после марафона опубликовали в официальном Instagram-профиле Атырауского марафона.

"Позитив нашего спортсмена Жаманбека Толеутая сегодня покорил весь Атырау! Занимайтесь спортом, чтобы быть такими же энергичными и здоровыми!" – говорится в описании к видео.

К слову, марафон в Атырау состоялся вчера с утра.

Харизма и зажигательный танец дедушки покорили казахстанцев.

"Настроение аташки стоило закрытия дорог и организации такого мероприятия", "Обаятельный и харизматичный спортсмен", "Аташка – молодец", "Мечта №263: Иметь в 72 такое же здоровье и настроение", "Знаю Толеутая-ага много лет, самый позитивный и добрый человек", "Уважение", – написали люди под видео.

Один из присутствовавших на мероприятии жителей взял короткое интервью у Толеутая-ага, выложив в Instagram Stories.

Прославившийся дедушка признался, что ему 72 года, и что среди граждан старше 60-ти лет он прибежал четвертым.

По информации на официальном сайте марафона Атырау, участник Толеутай Жаманбек пробежал 5 км в категории старше 60 лет за 36 минут. Старт забега – 08:08, прибыл на финиш в 08:45. Спортсмену вручили специальный сертификат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037976-atashka-molodets-zazhigatelnyy-tanets-72-letnego-sportsmena-pokoril-kaznet/

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