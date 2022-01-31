83-летняя бабушка-фигуристка из Карагандинской области вызвала восторг в соцсетях

Рысты Ильясова. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Жительница Карагандинской области Рысты Ильясова покорила Казнет: видео, где она стоит на коньках на льду с тростью, облетело соцсети.

Как передает телеканал "Астана", бабушка-фигуристка живет в поселке Актас и каждый раз едет 15 километров до Караганды, чтобы покататься на коньках.

Пенсионерка объяснила, что из 83 лет своей жизни почти 80 она увлекается спортом, а день, когда впервые встала на коньки, уже и не помнит, так как он был еще в далеком детстве.

При этом Рысты Ильясова никогда не занималась спортом профессионально, зарабатывала на жизнь тяжелым физическим трудом: была кухаркой в колхозе, дояркой, пастухом, стригла овец.

Несмотря на все это, время и силы для спорта у нее всегда оставались, да и в поселке бабушка, по ее словам, была первая пловчиха.

Перед каждым выходом на лед пенсионерка обязательно разминается – качает пресс и делает специальные упражнения.

"Сын купил хорошие коньки. В прошлом году много каталась, в этом в первый раз вышла. Льда нормального не было.

Я с детства со спортом дружу. И коньками занималась, и боксом, и прыжками в высоту. В ауле под Петропавловском, где прошла юность, все спорт любили. Но профессионально спортом не занималась никогда. Я до сих пор выхожу на пробежки. Подружки мои смеются. А мне-то что? Главное, мне это бодрость дает", - поделилась жительница села Актас.

Сын Рысты Ильясовой отозвался о маме, как о человеке позитивном и решительном. Бораш Ильясов признался, что пускает ее на лед с опаской, но другого выхода, по его словам, нет.

"Я боюсь, конечно, этого. И стараюсь ее поддержать там. Но она не слушает меня. Я сколько ей уже говорил, чтоб не ходила на каток, но она все равно ходит", - сказал мужчина.

Даже боли в суставах лишь временно приостанавливают спортивную бабушку: стоит только сделать зарядку и массаж, как она вновь не может усидеть на месте. Даже во время интервью Рысты показывала журналистам новые упражнения.

Отмечается, что спортсменка внимательно следит и за политической жизнью. Она призналась, что очень переживает за страну.

"Пусть наша многонациональная страна будет всегда впереди! Мир пусть будет. У нас люди хорошие, все трудолюбивые. Не надо сидеть дома, выходите на улицу, занимайтесь спортом, дружите!" - пожелала пенсионерка.

В Управлении парками Караганды стремление пожилых людей заниматься спортом оценили. Они сообщили, что собираются закупить на катки ледовые ходунки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953928-83-letnyaya-babushka-figuristka-iz-karagandinskoy-oblasti-vyzvala-vostorg-v-sotssetyah/