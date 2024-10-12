"Снег создал немало проблем": полицейские двух северных областей рассказали о ситуации на дорогах

Полицейские Северно-Казахстанской и Костанайской областей показали в соцсетях, как осложнилась ситуация на дорогах после выпадения снега, передает NUR.KZ.

В официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции Северно-Казахстанской области сообщается, что только за последние сутки полицейские несколько раз оказывали помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию из-за гололедицы.

Так, на автодороге Челябинск — Новосибирск 4 фуры не смогли тронуться с места. На этой же трассе 74-летний водитель легкового автомобиля, направлявшийся к внукам в Омск, сошел в кювет.

Три случая произошли на автодороге Жезказган — Петропавловск. На 896 км на гололеде развернуло "КамАЗ", на 899 км сошла в кювет "ГАЗель", а на 940 км опрокинулся автомобиль Audi.

В опубликованном видео стражи порядка показали содействие попавшим в аварии гражданам.

"Полицейские призывают водителей следить за прогнозами погоды, учитывать возможность образования гололедицы. В сложных погодных условиях следует по возможности воздержаться от поездок. В дороге необходимо соблюдать осторожность, снижать скорость, увеличивать дистанцию между транспортными средствами", - отмечается в публикации.

В официальном Telegram-канале Департамента полиции Костанайской области также вышло видео по ситуации.

На нем заснято, как патрульные останавливают автомашины и предупреждают водителей о необходимости соблюдать осторожность, держать дистанцию, своевременно заменить летнюю резину на зимнюю.

Ведомство сообщает, что 120 автомобильных патрулей в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность на дорогах как в населенных пунктах, так и на загородных трассах.

Напомним, в северные регионы нашей страны пришел первый снег. На утро субботы снегом покрылись и улицы Астаны.

Накануне мы писали, что в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях выпал первый снег за сезон. Из-за снега, напомним, вводились ограничения на трассах, а сами казахстанцы столкнулись с множеством травм и аварий.

В связи с ухудшением погодных условий представители Министерства внутренних дел сегодня обратились к участникам дорожного движения – и водителей, и пешеходов призвали соблюдать осторожность на дорогах.

Отметим, в ряде регионов на воскресенье объявили штормовое предупреждение - ожидаются осадки, местами сильный снег, гололед, низовая метель.