Холодное и "скользкое" воскресенье пообещали ряду регионов Казахстана

В ряде регионов на воскресенье объявили штормовое предупреждение - ожидаются осадки, местами сильный снег, гололед, низовая метель, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

13 октября в Атырауской области ветрено, днем на западе, севере области - порывы до 15-20 м/с. На западе, севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Кызылординской области ожидаются гололед, ночью и утром в центре области - туман. Ветер на севере области - 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки с температурой в районе 1 градуса. В центре, на севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

13 октября ночью на западе, севере, востоке, днем на востоке Карагандинской области ожидается метель. На западе, севере, востоке области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области - порывы до 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Караганде ожидается гололед. Ветер порывами до 15-20 м/с.

На севере области Ұлытау ожидаются туман, гололед. Ветер на севере, востоке, в центре области порывами 15-20 м/с.

В городе Жезказгане 13 октября ожидается ветер, порывы - до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на севере области - туман. Ожидается ветер на юге, востоке области с порывами до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области, в городе Петропавловске на дорогах ожидается гололедица. Ветер на юго-западе области - с порывами до 15-20 м/с.

На западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области - туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - 15-20 м/с.

В Таразе 13 октября утром и днем ожидается гроза.

На востоке, юге Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере области высокая, на западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе ветер - с порывами до 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

13 октября на западе, севере, юге, в центре области Абай сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер ночью в районе Алакольских озер - с порывами до 15-20 м/с.

13 октября в Западно-Казахстанской области ветер днем на севере, востоке области порывами 15-20 м/с. На северо-востоке, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, севере, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается метель. На севере, юге, востоке области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер на юге, востоке области - с порывами до 15-20 м/с.

В Кокшетау 13 октября на дорогах ожидается гололедица.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются временами сильный дождь, в горных районах - гроза. Ветер утром и днем в горных и предгорных районах области - 15-20 м/с. В пустынных районах области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте днем ожидается временами сильный дождь. Ветер - с порывами до 15-20 м/с.

В Астане 13 октября ночью и утром ожидается низовая метель. Гололед. Ветер - с порывами до 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается временами туман. Ветер на севере, юге, в горных районах области - с порывами до 15-20 м/с.