В МВД обратились к казахстанским водителям (видео)
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Представители Министерства внутренних дел обратились к участникам дорожного движения – и водителей, и пешеходов призвали соблюдать осторожность на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Обращение МВД опубликовало на своем официальном медиапортале Polisia.kz.
Как пояснила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, с приходом осени риск возникновения мелких ДТП увеличивается, и изменение погодных условий создает неудобства для всех участников движения.
"Дождь снижает видимость и ухудшает сцепление с дорогой, что может привести к скольжению колес. Из-за луж ямы, трещины и провалы на асфальте могут остаться незаметными, что также негативно сказывается на безопасности", – пояснила она и призвала водителей в связи с этим быть внимательными.
"В темное время суток следите за исправностью световых приборов и выбирайте освещенные трассы. Подбирайте скорость, которая позволит вам остановиться при внезапном появлении препятствий. Осенью из-за перепадов температуры возможно образование наледи на дорогах, особенно на мостах и путепроводах. Сосредоточьтесь на дороге, не используйте телефон во время движения и избегайте посторонних действий, отвлекающих от управления автомобилем.
Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов, будьте внимательны к пешеходам и следите за дорожной ситуацией вокруг. Автовладельцам рекомендуется внимательно отслеживать изменения погодных условий и при ухудшении ограничивать выезд за пределы населенных пунктов", – пояснила представительница МВД.
Обратилась инспектор и к пешеходам.
"При неблагоприятных погодных условиях автомобили не могут быстро остановиться. Перед переходом улицы убедитесь, что вам уступают дорогу, и только затем продолжайте движение", – пояснила она.
По словам Борановой, личному составу органов внутренних дел поручено оказывать помощь всем, кто окажется в трудной ситуации.
"Желаем вам безопасной дороги!" – заключила Актоты Боранова.
В пятницу, 11 октября, в северных областях Казахстана выпал первый снег. Из-за этого вводились ограничения на дорогах, а сами казахстанцы столкнулись с множеством травм и аварий.
Снег, согласно штормовому предупреждению для регионов, продолжит идти и в субботу. Также по Казахстану ожидаются гололед и дожди.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173461-v-mvd-obratilis-k-kazahstanskim-voditelyam/
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