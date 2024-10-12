В МВД обратились к казахстанским водителям (видео)

Представители Министерства внутренних дел обратились к участникам дорожного движения – и водителей, и пешеходов призвали соблюдать осторожность на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Свежая публикация по теме: Холодное и "скользкое" воскресенье пообещали ряду регионов Казахстана

Обращение МВД опубликовало на своем официальном медиапортале Polisia.kz.

Как пояснила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, с приходом осени риск возникновения мелких ДТП увеличивается, и изменение погодных условий создает неудобства для всех участников движения.

"Дождь снижает видимость и ухудшает сцепление с дорогой, что может привести к скольжению колес. Из-за луж ямы, трещины и провалы на асфальте могут остаться незаметными, что также негативно сказывается на безопасности", – пояснила она и призвала водителей в связи с этим быть внимательными.

"В темное время суток следите за исправностью световых приборов и выбирайте освещенные трассы. Подбирайте скорость, которая позволит вам остановиться при внезапном появлении препятствий. Осенью из-за перепадов температуры возможно образование наледи на дорогах, особенно на мостах и путепроводах. Сосредоточьтесь на дороге, не используйте телефон во время движения и избегайте посторонних действий, отвлекающих от управления автомобилем.

Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов, будьте внимательны к пешеходам и следите за дорожной ситуацией вокруг. Автовладельцам рекомендуется внимательно отслеживать изменения погодных условий и при ухудшении ограничивать выезд за пределы населенных пунктов", – пояснила представительница МВД.

Обратилась инспектор и к пешеходам.

"При неблагоприятных погодных условиях автомобили не могут быстро остановиться. Перед переходом улицы убедитесь, что вам уступают дорогу, и только затем продолжайте движение", – пояснила она.

По словам Борановой, личному составу органов внутренних дел поручено оказывать помощь всем, кто окажется в трудной ситуации.

"Желаем вам безопасной дороги!" – заключила Актоты Боранова.

В пятницу, 11 октября, в северных областях Казахстана выпал первый снег. Из-за этого вводились ограничения на дорогах, а сами казахстанцы столкнулись с множеством травм и аварий.

Снег, согласно штормовому предупреждению для регионов, продолжит идти и в субботу. Также по Казахстану ожидаются гололед и дожди.