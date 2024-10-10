Сильнейшая магнитная буря может вызвать полярное сияние над Алматы, заявили астрономы
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10-12 октября на Земле прогнозируется сильнейшая магнитная буря, которая может привести к появлению полярного сияния над Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.
Учреждение сообщает, что крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие 2 дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце.
Отмечается, что 9 октября произошла вспышка уровня X1.8 - она сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня, причем по некоторым оценкам уже в середине дня. И уклониться от него не удастся, пишут астрономы. Плазменное облако имеет исключительно большие размеры, и запас по ширине превышает все возможные погрешности измерений.
"Разброс по силе бури исключительно велик. Облако имеет крайне неоднородную структуру, как по плотности, так и по скорости. В самых неблагоприятных сценариях при приходе к планете наиболее плотных ядер солнечного вещества сегодня возможен повтор бурь высшего 5 уровня, сравнимых с событиями мая этого года. Наиболее вероятный сценарий предполагает бури уровня 4 с продолжительностью до 3 суток", - сообщается в публикации.
Предварительный прогноз полярных сияний допускает сегодня снижение границы полярного овала до широты около 40 градусов (Сочи, Алматы, Владивосток), резюмируют ученые.
Напомним, в период 4-5 октября тоже предупреждали о сильной магнитной буре. Казахстанские врачи комментировали воздействие геомагнитных возмущений на здоровье человека.
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури - это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA, их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы. Кроме ощутимых проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызвать:
- сбои в работе навигационных систем и радиосвязи;
- проблемы с контролем напряжения в электросетях;
- приведение в действие систем аварийного отключения электросети;
- сбои в работе приборов и систем;
- усиления полярных сияний или возникновение их там, где раньше не было;
- нарушения в работе космических кораблей и спутников.
Когда магнитные бури в октябре 2024?
Как отмечает центр прогнозирования космической погоды (NOAA), ожидается солнечная активность в диапазоне от низкого до умеренного уровня. Мобильное приложение для метеочувствительных людей Meteoagent прогнозирует магнитные бури в следующие даты:
- 10-11 октября - K-Index 5 (сильный);
- 21-22 октября - K-Index 3 (средний).
Пики геомагнитной активности также вероятны 6 октября и 12 октября (G1).
Влияние и рекомендации на период магнитных бурь октября
Как пишет научное подразделение Министерства внутренних дел США, один из результатов эволюции - адаптация людей к влиянию магнитного поля. Но пациенты с хроническими заболеваниями, нарушениями артериального давления и метеочувствительные люди реагируют на магнитные бури. По результатам исследования группы ученых под руководством доктора Абдуллы Алабдулгадера, у них наблюдаются следующие симптомы:
- изменение кровотока;
- сердечная аритмия;
- обострение сердечно-сосудистых заболеваний;
- участившиеся эпилептические припадки;
- повышенное артериальное давление.
В период мощных магнитных бурь возрастает число случаев инфаркта миокарда, вероятны головные боли, повышенная усталость и нарушения сна.
Чтобы защитить себя, откажитесь от крепкого кофе, алкоголя и энергетиков, длительных поездок за рулем автомобиля и повышенных физических нагрузок, отложите сложные переговоры и подписание важных бумаг.
Больше гуляйте пешком, высыпайтесь и отдыхайте. Ешьте легкую пищу и пейте некрепкий чай. Принимайте успокоительные лекарственные средства и препараты от повышенного давления и других сердечно-сосудистых заболеваний, предписанные лечащим врачом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172567-silneyshaya-magnitnaya-burya-mozhet-vyzvat-polyarnoe-siyanie-nad-almaty-zayavili-astronomy/
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