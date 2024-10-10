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Эзотерика

Сильнейшая магнитная буря может вызвать полярное сияние над Алматы, заявили астрономы

Опубликовано:

Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Иллюстративное фото: pixabay.com

10-12 октября на Земле прогнозируется сильнейшая магнитная буря, которая может привести к появлению полярного сияния над Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Учреждение сообщает, что крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие 2 дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце.

Отмечается, что 9 октября произошла вспышка уровня X1.8 - она сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже сегодня, причем по некоторым оценкам уже в середине дня. И уклониться от него не удастся, пишут астрономы. Плазменное облако имеет исключительно большие размеры, и запас по ширине превышает все возможные погрешности измерений.

"Разброс по силе бури исключительно велик. Облако имеет крайне неоднородную структуру, как по плотности, так и по скорости. В самых неблагоприятных сценариях при приходе к планете наиболее плотных ядер солнечного вещества сегодня возможен повтор бурь высшего 5 уровня, сравнимых с событиями мая этого года. Наиболее вероятный сценарий предполагает бури уровня 4 с продолжительностью до 3 суток", - сообщается в публикации.

Предварительный прогноз полярных сияний допускает сегодня снижение границы полярного овала до широты около 40 градусов (Сочи, Алматы, Владивосток), резюмируют ученые.

Магнитная буря 10-12 октября
Магнитная буря 10-12 октября. Фото: xras.ru

Напомним, в период 4-5 октября тоже предупреждали о сильной магнитной буре. Казахстанские врачи комментировали воздействие геомагнитных возмущений на здоровье человека.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури - это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA, их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы. Кроме ощутимых проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызвать:

  • сбои в работе навигационных систем и радиосвязи;
  • проблемы с контролем напряжения в электросетях;
  • приведение в действие систем аварийного отключения электросети;
  • сбои в работе приборов и систем;
  • усиления полярных сияний или возникновение их там, где раньше не было;
  • нарушения в работе космических кораблей и спутников.

Когда магнитные бури в октябре 2024?

Как отмечает центр прогнозирования космической погоды (NOAA), ожидается солнечная активность в диапазоне от низкого до умеренного уровня. Мобильное приложение для метеочувствительных людей Meteoagent прогнозирует магнитные бури в следующие даты:

  • 10-11 октября - K-Index 5 (сильный);
  • 21-22 октября - K-Index 3 (средний).

Пики геомагнитной активности также вероятны 6 октября и 12 октября (G1).

Влияние и рекомендации на период магнитных бурь октября

Как пишет научное подразделение Министерства внутренних дел США, один из результатов эволюции - адаптация людей к влиянию магнитного поля. Но пациенты с хроническими заболеваниями, нарушениями артериального давления и метеочувствительные люди реагируют на магнитные бури. По результатам исследования группы ученых под руководством доктора Абдуллы Алабдулгадера, у них наблюдаются следующие симптомы:

  • изменение кровотока;
  • сердечная аритмия;
  • обострение сердечно-сосудистых заболеваний;
  • участившиеся эпилептические припадки;
  • повышенное артериальное давление.

В период мощных магнитных бурь возрастает число случаев инфаркта миокарда, вероятны головные боли, повышенная усталость и нарушения сна.

Чтобы защитить себя, откажитесь от крепкого кофе, алкоголя и энергетиков, длительных поездок за рулем автомобиля и повышенных физических нагрузок, отложите сложные переговоры и подписание важных бумаг.

Больше гуляйте пешком, высыпайтесь и отдыхайте. Ешьте легкую пищу и пейте некрепкий чай. Принимайте успокоительные лекарственные средства и препараты от повышенного давления и других сердечно-сосудистых заболеваний, предписанные лечащим врачом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172567-silneyshaya-magnitnaya-burya-mozhet-vyzvat-polyarnoe-siyanie-nad-almaty-zayavili-astronomy/

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