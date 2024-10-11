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Комета приближается к Земле, ее можно будет увидеть невооруженным глазом

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Комета в космосе
Комета. Иллюстративное фото: Javier Zayas Photography/Getty Images

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS приближается к нашей планете - она окажется на минимальном расстоянии от Земли 12 октября. Комету можно будет увидеть невооруженным глазом.

Следующие две-три недели станут наилучшим временем наблюдения небесного тела из Северного полушария планеты, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

По данным РИА Новости, это будет самое яркое астрономическое событие осени - Цзыцзиньшань будет ярче Венеры и ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Сотрудник астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Юрий Цап рассказал корреспондентам издания, что появляются такие кометы редко.

По его словам, Цзыцзиньшань сопоставима с кометой Хейла- Боппа.

Как отмечает издание, эта долгопериодическая комета стала, возможно, самой наблюдаемой кометой XX века - наблюдали ее в 1995 году.

Подчеркивается, что 12 октября комета окажется в перигее, пройдя на минимальном расстоянии от Земли - около 70 миллионов километров.

Отметим, что 10-12 октября на Земле прогнозируется сильнейшая магнитная буря, которая может привести к появлению полярного сияния над Алматы.

Астрономы подчеркнули, что крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие 2 дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце.

Стоит отметить, что в мае этого года жители одного из районов Актюбинской области засняли на фото необычное для этих мест явление - полярное (северное) сияние. Кадрами удивительного для этого региона явления они поделились в соцсетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172894-kometa-priblizhaetsya-k-zemle-ee-mozhno-budet-uvidet-nevooruzhennym-glazom/

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