Этнические мотивы на модных подиумах: сколько стоит одежда с национальным орнаментом в Казахстане

Этнические мотивы в одежде становятся все более популярными. Казахстанские магазины предлагают праздничные и повседневные варианты, демонстрируя универсальность национального стиля, передает NUR.KZ.

Этническая мода в Казахстане продолжает развиваться, открывая новые возможности для самовыражения. С каждым годом все больше людей становятся поклонниками этого стиля, что говорит о том, что традиции могут органично сочетаться с современными тенденциями, создавая уникальные образы и культурные связи.

Один из владельцев алматинского магазина казахской национальной одежды и украшений говорит, что главный секрет популярности этнических мотивов в моде – это свежий взгляд.

"Мое личное мнение: все дело в том, что это свежий взгляд на моду. В истории мировой моды уже перепробованы все мотивы: японские и египетские мотивы много раз были вплетены в произведения мировых дизайнеров.

А казахские мотивы – это свежо, здорово и практично. В то же время, совсем не пестро. Их можно использовать в повседневном гардеробе и это будет выглядеть стильно и необычно. В этом и весь секрет", – делится Кирилл Александров.

По его словам, интерес к казахской этнической одежде наблюдается не только в Алматы. Многие покупатели приходят из разных регионов, особенно из Астаны, где рынок не такой разнообразный.

"Иностранные гости также активно покупают нашу одежду в качестве подарков", — отмечает Кирилл.

Как выяснилось, покупатели часто приобретают национальную одежду для особых мероприятий, таких, как свадьбы и Наурыз, но многие также используют ее в повседневной жизни. Это подчеркивает универсальность казахских этнических мотивов, которые могут быть как праздничными, так и повседневными.

В ассортименте магазина представлены несколько позиций: современные пальто в национальной тематике, чапаны, жилеты, футболки с интересными принтами собственного производства.

"Мы стараемся держать цены минимальными, при этом качество остается на высоком уровне. Потому что наша миссия заключается в том, чтобы делать казахскую моду популярной во всем мире и доступной каждому.

Цены варьируются от 7-8 до 30 тысяч тенге. При этом, они выглядят очень дорого и качественно", – рассказывает основатель бренда.

К слову, ткани для пошива привозятся из Китая и Узбекистана. Цены на них начинаются от десяти тысяч тенге за погонный метр.

Дизайнер с 10-летним опытом из Астаны Анастасия Романова сейчас владеет свадебным салоном, в котором представлены платья с казахскими этническими мотивами. Помимо этого, она выпустила линейку повседневной одежды.

Анастасия Романова поделилась своим опытом и видением развития этнической моды.

"Для большинства это новое направление, и к нему нужно привыкать постепенно. Я предлагаю спокойные дизайны, которые легко сочетаются с уже имеющимся гардеробом. Особенно популярны сейчас принты с тамгалы и наскальными рисунками, которые привлекают внимание клиентов", – рассказывает она.

Казахская национальная одежда. Фото: Анастасия Романова

По ее словам, несмотря на то, что салон расположен в Астане, это не мешает привлекать клиентов из других городов и стран.

"Мы осуществляем отправку в любую точку мира. Часто покупают чапаны на подарки для гостей из зарубежья. Особенно много клиентов из Германии — людей, которые скучают по своей родной культуре", — добавляет владелец салона.

Анастасия начала шить одежду с этническим колоритом в 2014 году, создавая первую линейку для узату. Она признает, многие люди привыкли к однообразной одежде и не знают, куда они могут пойти в таком наряде.

Казахская национальная одежда. Фото: Анастасия Романова

"Примерно три-четыре года назад начала шить себе повседневную одежду с этническими элементами. Я никогда не думала, что это может перерасти в отдельный бренд. Я всегда старалась именно на своем примере показывать, как этническая одежда может современно и актуально выглядеть.

Только спустя какое-то время люди начали интересоваться. Даже по сей день многие боятся носить такую одежду, говорят, мол, куда в этом ходить, привыкли к однообразному черно-серо-бежевому масс-маркету. Поэтому моя задача – прежде всего на себе и своем примере показать, что это можно и нужно носить", – отмечает Анастасия.

По ее словам, ткани бывают самые разнообразные. В большинстве используется ткань турецкого производства как на свадебную, так и на повседневную линию.

Как оказалось, самое дорогое изделие — зимний чапан с капюшоном за 95 000 тенге, а самое бюджетное — корсетные пояса стоимостью от 15 000 тенге. Свадебные этнические платья могут достигать в цене 750 000 тенге.

Еще один столичный магазин славится молодежными худи и свитшотами с казахскими орнаментами ручной работы.

Одежда с казахскими орнаментами. Фото: Зарина Жанабаева

"В основном у нас заказывают одежду с орнаментами ласточки. Раньше наши предки верили, что орнаменты их защищают от бед. А ласточка является символом семейного счастья.

Наши клиенты часто ходят на различные мероприятия, важные встречи и увозят за рубеж вещи, приобретенные в нашем магазине", – рассказывает Зарина Жанабаева.