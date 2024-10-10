Минтранс утвердил параметры для крупногабаритного транспорта в Казахстане
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В октябре вступят в силу поправки, утверждающие новые параметры крупногабаритного транспорта в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на правовой акт.
Соответствующий приказ Минтранса появился на официальном сайте Эталонного контрольного банка НПА РК в электронном виде 8 октября.
Поправками утверждаются следующие параметры транспорта, предназначенного для движения на автодорогах Казахстана:
Допустимая длина:
- одиночные автотранспортные средства:
- категорий М1, N и О (прицепа) 12,0;
- категорий М2 и М3 13,5;
- категорий М2 и М3 с более двумя осями 15,0;
- категорий М2 и М3 с прицепом 18,75;
- сочлененных автобусов категорий М2 и М3 18,75;
- автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) 24,0.
Допустимая высота:
всех автотранспортных средств - 4,0 метра, за исключением автотранспортных средств, осуществляющих перевозку легковых автомобилей на подъемных платформах и контейнеров (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта, допустимая высота которых не должны превышать 4,3 метра.
При этом указанные допустимые размеры автотранспортных средств включают в себя размеры съемных кузовов, установленных механизмов, перевозимых грузов и тары для грузов, включая контейнеры.
Допустимая масса (в тоннах):
- одиночные автотранспортные средства:
- категорий М, N и О (прицеп):
- двухосные 18,0;
- трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) 25,0;
- для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, когда ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн;
- сочлененные автобусы категории М3 28,0;
- четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями 32,0;
- пятиосные 38,0;
- с шестью и более осями 44,0;
- автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа):
- трехосные 28,0;
- четырехосные 36,0;
- пятиосные 40,0;
- шестиосные 44,0;
- с более шестью осями масса не должна превышать допустимую сумму осевых масс (группы осей).
Приказ вступит в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Напомним, ранее въезжающих в Астану водителей грузовых авто предупредили о крупных штрафах. Тогда сообщалось, что автоматизированная система взвешивания (АСИ) установлена на основных въездах в город, со стороны городов Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка. Допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения:
- трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;
- четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями- 32 тонны;
- пятиосные - 38 тонн;
- с шестью и более осями - 44 тонны.
Общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта. А в июне текущего года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.
До этого в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.
Также Алматы прошла масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливали многотонные авто, взвешивали их и штрафовали водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн.
В начале октября в Минтрансе сообщили, что с середины сентября 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафа составила более 100 млн.тенге, предписания были направлены компаниям-перевозчикам. Большегрузы превышают норму в 2-3 раза, заявили в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172771-mintrans-utverdil-parametry-dlya-krupnogabaritnogo-transporta-v-kazahstane/
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