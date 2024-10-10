Минтранс утвердил параметры для крупногабаритного транспорта в Казахстане

В октябре вступят в силу поправки, утверждающие новые параметры крупногабаритного транспорта в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на правовой акт.

Соответствующий приказ Минтранса появился на официальном сайте Эталонного контрольного банка НПА РК в электронном виде 8 октября.

Поправками утверждаются следующие параметры транспорта, предназначенного для движения на автодорогах Казахстана:

Допустимая длина:

одиночные автотранспортные средства:

категорий М1, N и О (прицепа) 12,0; категорий М2 и М3 13,5; категорий М2 и М3 с более двумя осями 15,0; категорий М2 и М3 с прицепом 18,75; сочлененных автобусов категорий М2 и М3 18,75;

автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) 24,0.

Допустимая высота:

всех автотранспортных средств - 4,0 метра, за исключением автотранспортных средств, осуществляющих перевозку легковых автомобилей на подъемных платформах и контейнеров (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта, допустимая высота которых не должны превышать 4,3 метра.

При этом указанные допустимые размеры автотранспортных средств включают в себя размеры съемных кузовов, установленных механизмов, перевозимых грузов и тары для грузов, включая контейнеры.

Допустимая масса (в тоннах):

одиночные автотранспортные средства:

категорий М, N и О (прицеп): двухосные 18,0; трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) 25,0; для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, когда ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн; сочлененные автобусы категории М3 28,0; четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями 32,0; пятиосные 38,0; с шестью и более осями 44,0;

автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа):

трехосные 28,0; четырехосные 36,0; пятиосные 40,0; шестиосные 44,0; с более шестью осями масса не должна превышать допустимую сумму осевых масс (группы осей).

Приказ вступит в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, ранее въезжающих в Астану водителей грузовых авто предупредили о крупных штрафах. Тогда сообщалось, что автоматизированная система взвешивания (АСИ) установлена на основных въездах в город, со стороны городов Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка. Допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения:

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;

четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями- 32 тонны;

пятиосные - 38 тонн;

с шестью и более осями - 44 тонны.

Общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта. А в июне текущего года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

До этого в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Также Алматы прошла масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливали многотонные авто, взвешивали их и штрафовали водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн.

В начале октября в Минтрансе сообщили, что с середины сентября 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафа составила более 100 млн.тенге, предписания были направлены компаниям-перевозчикам. Большегрузы превышают норму в 2-3 раза, заявили в ведомстве.