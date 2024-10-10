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Минтранс утвердил параметры для крупногабаритного транспорта в Казахстане

Опубликовано:

Грузовик едет по дороге
Новая дорога. Фото: Минтранспорта РК

В октябре вступят в силу поправки, утверждающие новые параметры крупногабаритного транспорта в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на правовой акт.

Соответствующий приказ Минтранса появился на официальном сайте Эталонного контрольного банка НПА РК в электронном виде 8 октября.

Поправками утверждаются следующие параметры транспорта, предназначенного для движения на автодорогах Казахстана:

Допустимая длина:

  • одиночные автотранспортные средства:
  1. категорий М1, N и О (прицепа) 12,0;
  2. категорий М2 и М3 13,5;
  3. категорий М2 и М3 с более двумя осями 15,0;
  4. категорий М2 и М3 с прицепом 18,75;
  5. сочлененных автобусов категорий М2 и М3 18,75;
  • автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) 24,0.

Допустимая высота:

всех автотранспортных средств - 4,0 метра, за исключением автотранспортных средств, осуществляющих перевозку легковых автомобилей на подъемных платформах и контейнеров (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта, допустимая высота которых не должны превышать 4,3 метра.

При этом указанные допустимые размеры автотранспортных средств включают в себя размеры съемных кузовов, установленных механизмов, перевозимых грузов и тары для грузов, включая контейнеры.

Допустимая масса (в тоннах):

  • одиночные автотранспортные средства:
  1. категорий М, N и О (прицеп):
  2. двухосные 18,0;
  3. трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) 25,0;
  4. для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, когда ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн;
  5. сочлененные автобусы категории М3 28,0;
  6. четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями 32,0;
  7. пятиосные 38,0;
  8. с шестью и более осями 44,0;
  • автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа):
  1. трехосные 28,0;
  2. четырехосные 36,0;
  3. пятиосные 40,0;
  4. шестиосные 44,0;
  5. с более шестью осями масса не должна превышать допустимую сумму осевых масс (группы осей).

Приказ вступит в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, ранее въезжающих в Астану водителей грузовых авто предупредили о крупных штрафах. Тогда сообщалось, что автоматизированная система взвешивания (АСИ) установлена на основных въездах в город, со стороны городов Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка. Допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения:

  • трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;
  • четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями- 32 тонны;
  • пятиосные - 38 тонн;
  • с шестью и более осями - 44 тонны.

Общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта. А в июне текущего года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

До этого в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Также Алматы прошла масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливали многотонные авто, взвешивали их и штрафовали водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн.

В начале октября в Минтрансе сообщили, что с середины сентября 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафа составила более 100 млн.тенге, предписания были направлены компаниям-перевозчикам. Большегрузы превышают норму в 2-3 раза, заявили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172771-mintrans-utverdil-parametry-dlya-krupnogabaritnogo-transporta-v-kazahstane/

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