"Возят 100 тонн, вместо положенных 25": наказание хотя ужесточить для водителей большегрузов, разрушающих дороги

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах сената рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их, передает NUR.KZ.

Максат Калиакпаров отметил, что есть автомобильные дороги, по которым нельзя ездить большегрузам.

"Есть нормативы - 8 тонн на ось. Есть самосвалы, которые возят более 100 тонн, вместо положенных 25. Вот эти самосвалы, которые ездят по дорогам, они относятся к категории карьерных. То есть они должны ездить на карьерах… У нас есть мультипликативный эффект. То есть мы видим плохие дороги, но при этом по ним ездят большегрузные машины. Нам надо выбирать, какой из них меньше. Поэтому допустимые нормы мы не будем запрещать. В пределах допустимых норм пусть ездят. Но те, которые относятся к карьерам, мы им запретим въезд на дороги. Вы же понимаете, мультипликативный эффект это порядка 500 миллиардов тенге - у нас разрушаются дороги именно из-за езды", - сказал он.

Одной из мер станут штрафы.

"Штрафы, естественно, будут. И это будет не просто так, это будет правовое заключение, после него будут расчеты произведены, и штрафы будут согласно КоАП. Сейчас разрабатывается эта норма. Пока срок не определили. Постараемся, конечно, до конца года. Поэтому они будут в пределах нормы, в рамках правого поля ездить, и ничего здесь не будет", - заверил спикер.

Напомним, в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

На прошлой неделе в Алматы началась масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливают многотонные авто, взвешивают их и штрафуют водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.