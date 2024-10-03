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"Превышают норму в 2-3 раза": водителей грузовых авто штрафуют в Астане за перевес

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Система взвешивания автотранспорта
Система взвешивания автотранспорта в Астане. Фото: пресс-служба акимата Астаны

Водители большегрузов за нарушения весовых норм при въезде в Астану заплатили более 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

В Telegram-канале Минтранса напомнили, что все въезжающие в Астану грузовики проходят автоматическое взвешивание. С прошлого месяца на основных въездах в столицу функционируют автоматизированные системы взвешивания автотранспорта, которые обеспечивает сохранность дорог.

Сообщается, что с середины сентября 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафа составила более 100 млн.тенге, предписания были направлены компаниям-перевозчикам.

"Выявили факт, что практически каждый третьи самосвал не соблюдает допустимые параметры. Большегрузы превышают норму в 2-3 раза. При допустимой норме в 25 тонн, фактически перевозят 40-60 тонн. В очередной раз призываем водителей грузовых авто и всех перевозчиков строго соблюдать допустимые весовые нормы. Главная задача – обеспечить сохранность дорог", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее въезжающих в Астану водителей грузовых авто предупредили о крупных штрафах. Тогда сообщалось, что автоматизированная система взвешивания (АСИ) установлена на основных въездах в город, со стороны городов Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

Допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения:

  • трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;
  • четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями- 32 тонны;
  • пятиосные - 38 тонн;
  • с шестью и более осями - 44 тонны.

Общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта. А в июне текущего года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

До этого в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Также Алматы прошла масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливали многотонные авто, взвешивали их и штрафовали водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169301-prevyshayut-normu-v-2-3-raza-voditeley-gruzovyh-avto-shtrafuyut-v-astane-za-pereves/

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